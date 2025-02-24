Раскрыта основная задача Макрона в рамках поддержки Украины

Эммануэль Макрон (Фото: kremlin.ru)
Президент Франции Эммануэль Макрон сейчас будет активно уговаривать своего американского коллегу Дональда Трампа не ослаблять поддержку Украины. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров.
«Макрон консультировался с крупными французскими партиями и руководителями. Плюс ещё час говорил в соцсетях со слушателями по поводу Украины, где он объяснял (важность её поддержки — ред.) и опозорился, перевернув карту Украины вверх тормашками», — рассказал Фёдоров в беседе с RT.
Он отметил, что подобное действие является очень символичным и указывает на представления Макрона об Украине и причине конфликта в целом.
Фёдоров уверен, что теперь как Макрон, так и премьер-министр Великобритании Кир Стармер будут пытаться убедить Трампа продолжить финансовую поддержку Киева.
Кроме того, по словам эксперта, Макрон предпримет попытку уговорить американского президента поддержать отправку иностранных войск на Украину.
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