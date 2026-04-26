ЕС отложил разрыв с Россией

26 апреля 2026, 15:31

URA.RU: ЕС отложил полный энергетический разрыв с Россией

Европейские потребители российских энергоресурсов добились исключения запрета на импорт нефти из РФ из нового пакета санкций ЕС.





Как отметил в беседе с URA.RU научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, само решение Брюсселя носит скорее демонстративный характер. По словам эксперта, полный отказ от поставок из России был бы для Европы крайне нерациональным шагом.



Крупные потребители российского газа и нефти оказали давление на европейские структуры, что в очередной раз привело к отсрочке окончательного энергетического разрыва с Москвой. Кортунов подчеркнул, что это решение выглядит логичным на фоне текущей ситуации в районе Ормузского пролива.



В 20-м пакете санкций ЕС ввел ограничения против 46 танкеров, причисляемых к так называемому теневому флоту России, который якобы используется для обхода ценового потолка. Общее число подсанкционных судов достигло 632, при этом с 11 судов ограничения сняли. Решение же о полном запрете на российскую нефть для предприятий Евросоюза поставили на паузу.



Андрей Кортунов считает, что новый пакет направили прежде всего на демонстрацию продолжающейся работы и принципиальной позиции Брюсселя, хотя реального прорыва в нем нет. ЕС, столкнувшись с угрозой дефицита углеводородов, вынужден принимать решения, исходя из реальных последствий.



Кроме того, европейцы отказались от сотрудничества с Россией в сфере кибербезопасности. Это произошло, несмотря на то, что год назад в ООН началось подписание Конвенции против киберпреступности, которую поддержали десятки стран. Эксперт пояснил, что в Европе сейчас популярен нарратив о гибридной кибервойне с РФ — Москву обвиняют во вмешательстве в выборы и попытках нарушить работу критической инфраструктуры, поэтому любое сотрудничество в этой области считается неприемлемым.



