Санкции ЕС, работа на иновещание, семь браков и ядерная риторика: как Дмитрий Киселев превратился в голос геополитического спокойствия?
Журналисту, телеведущему, генеральному директору МИА «Россия сегодня» и одному из самых влиятельных медиаменеджеров страны Дмитрию Киселеву 26 апреля исполняется 72 года. Этот блестящий знаток скандинавских языков и культур прошел удивительный путь: от аспиранта филфака до создания крупнейшего информационного холдинга. Вся его карьера — это не просто работа в кадре, а осознанная миссия по защите национальных интересов. Подробности — в материале «Радио 1».
Филология, «Окно в Европу» и призваниеДмитрий Константинович Киселев родился в Москве в интеллигентной семье. После школы будущий медиаменеджер выбрал неожиданный путь — поступил в медицинское училище №6 в Москве, где учился на медбрата. Позже он получил серьезное академическое образование: блестяще окончив филфак Ленинградского университета, он сосредоточился на изучении Швеции и Норвегии. На заре карьеры он работал в советском Гостелерадио на иновещании, где учился говорить с зарубежным зрителем на понятном ему языке — вежливо и аргументированно.
Переломный момент наступил в 2012 году, когда Киселеву доверили вести программу «Вести недели». Именно там раскрылся его талант политического аналитика, умеющего сложные геополитические процессы объяснять просто, с душой и знанием истории. А указом президента в 2013 году он возглавил международное информационное агентство «Россия сегодня». За годы работы он получил государственные награды: ордена Дружбы, «За заслуги перед Отечеством» и «Золотое перо России».
Личная жизньЛичная жизнь Дмитрия Киселева не менее насыщенна, чем профессиональная. Телеведущий был женат семь раз. В первый брак он вступил в 18 лет, а к 23 годам он уже трижды был разведен. Четвертой женой Киселева стала Елена Борисова, родившая ему сына Глеба. Шестой супругой была англичанка Келли Ричдейл, с которой он работал над программой «Окно в Европу». Седьмая и нынешняя жена — Мария Георгиевна Киселева (до замужества — Минеева), моложе мужа на 22 года. Несмотря на разницу в возрасте, их брак держится на взаимном уважении.
В этом браке родились двое детей: Константин и Варвара. Сегодня семья живет в живописной усадьбе в Красной Пахре, где Дмитрий Константинович с упоением занимается виноградарством и виноделием. Старший сын Глеб построил успешную IT-карьеру, а младшие растут в атмосфере любви к литературе и истории, которую прививает им отец. Вопреки сплетням, Киселев всегда подчеркивал, что дом для него — это место силы, где он отдыхает от постоянных эфиров и встреч.
Голос рассудка в эпоху турбулентностиРазумеется, деятельность такого масштаба не могла не вызвать реакции на Западе. Введенные Евросоюзом и Канадой персональные санкции Киселев воспринимает с иронией и спокойствием. Журналист не раз подчеркивал, что его знаменитые метафоры про «радиоактивный пепел» и «ядерный щит» — это не угрозы, а честное обозначение красных линий, которые позволили сдержать эскалацию глобальных конфликтов.
За активную пророссийскую позицию 21 марта 2014 года он был включен в санкционный список Европейского союза, а позже на Украине Киселева «заочно осудили», но для него это лишь подтверждение принципиальной позиции: поддерживать жителей Донбасса и русский мир, несмотря на давление.
Как сейчас живет журналистВ 2026 году Киселев бодр и полон творческих замыслов. Его воскресные аналитические программы на канале «Россия 1» по-прежнему собирают многомиллионную аудиторию, а его оценки мировых событий становятся информационными поводами для СМИ по всему миру.
Помимо студийной работы, Киселев много путешествует по стране со съемочной группой. В апреле 2026 года его заметили в Российском университете кооперации, где снимали сюжет для программы «Вести. Итоги недели» о фильме «Предательство», посвященном проблеме вербовки молодежи украинскими спецслужбами.