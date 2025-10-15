ЕС планирует запуск совместных проектов по БПЛА и ПВО, пишет Bloomberg

15 октября 2025, 17:56

Bloomberg: ЕС планирует запуск совместных проектов по БПЛА и ПВО

Фото: istockphoto/butenkow

Евросоюз в ближайшие месяцы намеревается представить совместные проекты по беспилотникам и системам ПВО в связи с амбициозным пятилетним планом перевооружения.