ЕС планирует запуск совместных проектов по БПЛА и ПВО, пишет Bloomberg
Евросоюз в ближайшие месяцы намеревается представить совместные проекты по беспилотникам и системам ПВО в связи с амбициозным пятилетним планом перевооружения.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на внутренний документ 15 октября.
В материале говорится, что цель — к концу 2027 года довести долю совместных закупок оборонной продукции до 40% — более чем вдвое выше нынешнего уровня. Главная задача инициативы — повысить боеспособность Европы к 2030 году. Для этого Европейская комиссия предлагает пересмотреть механизмы военного планирования и закупок.
В тексте отмечается, что Россия якобы представляет собой «постоянную угрозу» для европейской безопасности в перспективе. В то же время в последние годы Москва не раз выражала обеспокоенность по поводу усиления сил НАТО у своих западных границ, тогда как альянс наращивает силы, называя это сдерживанием агрессии.
Агентство также указывает, что Россия готова к диалогу, но на равных условиях и с требованием прекратить милитаризацию континента со стороны Запада.
