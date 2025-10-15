В Пентагоне грозят России мерами
Министр Хегсет: США с союзниками готовы к дополнительным мерам против РФ
Соединённые Штаты и их союзники могут ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не урегулируют в ближайшее время. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет по окончании заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, сообщает РИА Новости.
Министр также пообещал, что Украина получит «огневую мощь», но не уточнил, имеются ли в виду ракеты Tomahawk. По его словам, европейские обязательства по закупкам американского оружия вскоре превратятся в реальные возможности для украинской армии.
«Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, США и союзники предпримут шаги, чтобы возложить издержки на РФ за продолжающуюся агрессию», — добавил Хегсет.
Ранее, 13 октября, агентство Bloomberg сообщало, что Владимир Зеленский планирует встретиться с главой Белого дома Дональдом Трампом 17 октября для обсуждения укрепления противовоздушной обороны, возможных поставок ракет Tomahawk и других вопросов.