В Пентагоне грозят России мерами

15 октября 2025, 17:42

Министр Хегсет: США с союзниками готовы к дополнительным мерам против РФ

Фото: istockphoto/Westy72

Соединённые Штаты и их союзники могут ввести дополнительные меры против России, если конфликт на Украине не урегулируют в ближайшее время. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет по окончании заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, сообщает РИА Новости.





Министр также пообещал, что Украина получит «огневую мощь», но не уточнил, имеются ли в виду ракеты Tomahawk. По его словам, европейские обязательства по закупкам американского оружия вскоре превратятся в реальные возможности для украинской армии.





«Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, США и союзники предпримут шаги, чтобы возложить издержки на РФ за продолжающуюся агрессию», — добавил Хегсет.