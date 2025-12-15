ЕС представил гарантии безопасности для Украины
Европейский Союз обнародовал документ с гарантиями безопасности для Украины, включающий ряд ключевых положений, направленных на укрепление обороноспособности и стабильности государства. Об этом пишет Телеграм-канал «Топор.live».
Согласно тексту, ЕС обязуется поддерживать ВСУ, численность которых должна составлять 800 тысяч военнослужащих. Кроме того, Киев рассчитывает на формирование международного военного контингента под руководством Европы («коалиция желающих»), готового вмешиваться на территории Украины при необходимости.
В сфере безопасности, как утверждается, должен быть создан специальный механизм мониторинга перемирия, управляемый США и международным сообществом. Вместе с тем ЕС накладывает на себя обязательства использовать силы обороны, разведки, экономики и дипломатии в случае военной угрозы Украине.
Гарантии также предусматривают экономическое развитие страны. Речь идет о значительных финансовых вложениях в восстановление инфраструктуры Украины и заморозке российских активов до полного возмещения ущерба.
Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул значимость документа, отметив, что эти гарантии будут реализованы сразу после заключения официального мирного договора.
