15 декабря 2025, 21:24

Мерц: Киеву дадут схожие с пятой статьей Устава НАТО гарантии

Фото: istockphoto/alzay

Представители США и Евросоюза договорились после завершения конфликта на Украине предоставить Киеву гарантии безопасности, сопоставимые с положениями пятой статьи НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости.





Как пояснил Мерц, речь идет о «схожих гарантиях», которые будут включать ключевые принципы, закрепленные в пятой статье Североатлантического договора.





«Это действительно далекоидущее содержательное соглашение», — добавил канцлер.