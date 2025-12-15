Достижения.рф

Мерц: Киеву дадут схожие с пятой статьей Устава НАТО гарантии
Фото: istockphoto/alzay

Представители США и Евросоюза договорились после завершения конфликта на Украине предоставить Киеву гарантии безопасности, сопоставимые с положениями пятой статьи НАТО. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости.



Как пояснил Мерц, речь идет о «схожих гарантиях», которые будут включать ключевые принципы, закрепленные в пятой статье Североатлантического договора.

«Это действительно далекоидущее содержательное соглашение», — добавил канцлер.

Ранее сообщалось, что в США предложили дать Киеву крылатые ракеты большой дальности. Соответствующий пост опубликовал в соцсетях республиканец из Палаты представителей Дон Бейкон.
