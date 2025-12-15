Подавлявшего антимайдан подполковника ВСУ ликвидировали в зоне СВО
В Запорожской области ликвидировали командира разведывательной роты 72-й бригады ВСУ, подполковника Александра Шараевского. Об этом РИА Новости сообщили в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, Шараевский в 2014 году участвовал в событиях в Мариуполе, связанных с подавлением протестов сторонников «антимайдана».
В материале говорится, что он находился в составе колонны БМП, которая прорвалась через баррикады протестующих.
Источник также отметил, что подразделения 72-й отдельной бригады ВСУ задействовали на разных участках фронта, включая Харьковскую область, где, по его утверждению, фиксировались случаи отказа от выполнения задач и дезертирства.
