В США предложили дать Киеву крылатые ракеты большой дальности

Конгрессмен Бейкон предложил дать Украине 200 крылатых ракет большой дальности
Фото: istockphoto/Gerasimov174

Республиканец из Палаты представителей США Дон Бейкон поддержал идею передачи Украине дальнобойных крылатых ракет.



В соцсети X он заявил, что Соединенным Штатам следует отправить Киеву 200 единиц такого вооружения. В ответ на критику пользователей Бейкон посоветовал оппонентам «не быть тряпками».

Ранее также сообщалось, что Испания выделила Украине многомиллиардный транш. Подробностями поделился премьер-министр Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

После начала российской спецоперации страны коллективного Запада стали активно поставлять оружие и финподдержку боевикам киевского режима.

Никита Кротов

