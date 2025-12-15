В США предложили дать Киеву крылатые ракеты большой дальности
Конгрессмен Бейкон предложил дать Украине 200 крылатых ракет большой дальности
Республиканец из Палаты представителей США Дон Бейкон поддержал идею передачи Украине дальнобойных крылатых ракет.
В соцсети X он заявил, что Соединенным Штатам следует отправить Киеву 200 единиц такого вооружения. В ответ на критику пользователей Бейкон посоветовал оппонентам «не быть тряпками».
Ранее также сообщалось, что Испания выделила Украине многомиллиардный транш. Подробностями поделился премьер-министр Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде.
После начала российской спецоперации страны коллективного Запада стали активно поставлять оружие и финподдержку боевикам киевского режима.
