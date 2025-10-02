Politico: Неформальный саммит глав ЕС в Копенгагене «зашел в тупик»

02 октября 2025, 05:12

Фото: iStock/sinonimas

Неформальный саммит глав стран Евросоюза в Копенгагене, состоявшийся на фоне инцидентов с БПЛА в ряде государств ЕС, завершился без существенных результатов. Об этом сообщает Politico.





Встреча лидеров европейских стран ничего не изменила. Участники признали наличие кризиса, но не смогли предложить конкретные решения возникших проблем.





«Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик», — пишет издание.