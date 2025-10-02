Politico: Неформальный саммит глав ЕС в Копенгагене «зашел в тупик»
Неформальный саммит глав стран Евросоюза в Копенгагене, состоявшийся на фоне инцидентов с БПЛА в ряде государств ЕС, завершился без существенных результатов. Об этом сообщает Politico.
Встреча лидеров европейских стран ничего не изменила. Участники признали наличие кризиса, но не смогли предложить конкретные решения возникших проблем.
«Даже на фоне того, что Европу атакуют дроны, самолеты и с учетом гибридных атак саммит зашел в знакомый тупик», — пишет издание.В материале уточняется, что обсуждение вопросов обороны Европейского союза заняло четыре часа вместо запланированных двух. Хотя «разговоров было много», большинство ключевых вопросов так и остались без ответов.
1 октября поступила информация, что в небе над северной частью ФРГ появились неопознанные беспилотники.
Дроны заметили в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. Они пролетели над несколькими важными объектами, включая военно-морскую верфь компании Thyssenkrupp, где ведётся строительство подводных лодок для Германии и НАТО.