Обломки БПЛА упали на жилые дома в Таганроге

Mash: обломки БПЛА упали на жилые дома в Таганроге
Фото: iStock/Standart

Четыре частных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Таганрог. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.



Всех жильцов оперативно эвакуировали, а территорию вокруг падения обломков БПЛА оцепили сотрудники экстренных служб. На месте происшествия работают сапёры.

По предварительной информации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Местные жители утверждают, что видели в небе беспилотники самлётного типа, которые направлялись к городу со стороны моря.

Ранее поступила информация о серии взрывов над Таганрогом. В окрестностях населённого пункта сработала система противовоздушной обороны.

