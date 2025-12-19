Обломки БПЛА упали на жилые дома в Таганроге
Четыре частных дома получили повреждения в результате атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Таганрог. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.
Всех жильцов оперативно эвакуировали, а территорию вокруг падения обломков БПЛА оцепили сотрудники экстренных служб. На месте происшествия работают сапёры.
По предварительной информации, жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Местные жители утверждают, что видели в небе беспилотники самлётного типа, которые направлялись к городу со стороны моря.
Ранее поступила информация о серии взрывов над Таганрогом. В окрестностях населённого пункта сработала система противовоздушной обороны.
