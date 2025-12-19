В Орле пропал свет и начался пожар из-за атаки ВСУ
Серия взрывов прогремела в Орле. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
Очевидцы утверждают, что в городе произошло около пяти мощных хлопков и прозвучала сирена воздушной тревоги. После одного из взрывов начались перебои с подачей электроэнергии. Кроме того, в одном из районов местные жители заметили пожар и сильное задымление.
Официальные лица пока не комментировали эти сведения. Информация о пострадавших не поступала.
Недавно на территории Орлоской области объявили режим ракетной опасности. Власти призвали население укрыться в безопасных местах и не подходить к окнам.
Ранее около десяти взрывов прогремело в Таганроге. По словам очевидцев, город атакуют украинские беспилотники.
