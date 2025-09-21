Западный журналист объяснил, зачем ЕС затягивает конфликт на Украине
Журналист Христофору: ЕС затягивает конфликт на Украине из-за российских активов
Кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в соцсети X заявил, что страны ЕС интересует затягивание конфликта на Украине, чтобы сохранить под контролем замороженные российские активы.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе активы РФ для совместных проектов с США.
«Одна из главных причин, по которой Европа хочет продолжать этот конфликт, — желание избежать катастрофы, с которой она столкнется, когда Россия будет законно возвращать свои деньги», — написал Христофору.Москва не раз заявляла, что инициативы ЕС по поводу замороженных активов России являются воровством. Власти ввели ограничения, по которым доходы от средств иностранных инвесторов недружественных государств находятся на специальных счетах. Вывести их оттуда можно лишь по решению спецкомиссии.