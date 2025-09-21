21 сентября 2025, 16:42

Журналист Христофору: ЕС затягивает конфликт на Украине из-за российских активов

Фото: istockphoto/artJazz

Кипрский журналист Алекс Христофору на своей странице в соцсети X заявил, что страны ЕС интересует затягивание конфликта на Украине, чтобы сохранить под контролем замороженные российские активы.





Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе активы РФ для совместных проектов с США.





«Одна из главных причин, по которой Европа хочет продолжать этот конфликт, — желание избежать катастрофы, с которой она столкнется, когда Россия будет законно возвращать свои деньги», — написал Христофору.

