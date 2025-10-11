Ким Чен Ын передал привет Путину на встрече с Медведевым в Пхеньяне
Лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын встретился с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в Пхеньяне. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Отмечается, что встреча прошла в «товарищеской и дружеской» атмосфере. Во время беседы северокорейский лидер передал привет президенту России Владимиру Путину, назвав его своим самым дорогим товарищем.
Медведев прибыл в КНДР во главе российской делегации для участия в мероприятиях по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.
В начале сентября Путин в ходе частных переговоров пригласил Ким Чен Ына с официальным визитом в РФ.
