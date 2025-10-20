ЕС вместо поддержки саммита в Венгрии хочет дать ВСУ деньги и оружие

20 октября 2025, 20:40

Сийярто: ЕС хочет помогать ВСУ вместо поддержки саммита в Будапеште

Фото: istockphoto/Artfully79

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 20 октября заявил, что в Евросоюзе усиливается «военный психоз», и вместо поддержки возможной встречи между Россией и США политическое руководство ЕС склоняется к отправке в Киев денег и оружия. Данные приводят «Известия».