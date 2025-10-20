ЕС вместо поддержки саммита в Венгрии хочет дать ВСУ деньги и оружие
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 20 октября заявил, что в Евросоюзе усиливается «военный психоз», и вместо поддержки возможной встречи между Россией и США политическое руководство ЕС склоняется к отправке в Киев денег и оружия. Данные приводят «Известия».
На пресс‑конференции по итогам заседания министров иностранных дел в Люксембурге он подчеркнул, что европейские политики, по его мнению, не приветствуют шаги, которые могли бы приблизить мир, а, напротив, способствуют продолжению и затягиванию конфликта.
Сийярто также сообщил, что на совещании обсуждалась необходимость присылать Украине ещё большие суммы и вооружение. По его словам, требуемые цифры становятся «всё более абсурдными», и сейчас Киев настаивает на €60 млрд.
Ранее, 16 октября, президент США Дональд Трамп объявил о планируемой встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Венгрии и охарактеризовал недавний телефонный разговор с ним как продуктивный, выразив надежду провести саммит в течение двух недель.
19 октября кипрский журналист Алекс Христофору сообщил, что страны ЕС будут умолять американского главу не проводить встречу со своим коллегой в Будапеште и пытаться сформировать негативный образ как хозяина Кремля, так и премьер‑министра Венгрии Виктора Орбана.
