Сийярто заявил об ответе РФ в случае использования ее активов
Россия будет реагировать на каждый случай отдельно в случае использования ЕС её замороженных активов. Об этом заявил 20 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводят «Известия».
Ранее Politico сообщила, что Европейская комиссия планирует использовать около €25 млрд замороженных российских средств, хранящихся на частных банковских счетах в разных странах ЕС, чтобы выдать кредит Украине.
«...Российская сторона ответила нам, что, исходя из оценки ситуации в каждом государстве-члене [ЕС], будут приняты ответные меры в случае принятия такого решения», — сказал Сийярто.16 октября сообщалось, что ЕК рассчитывает провести экспроприацию суверенных активов России, замороженных на Западе, до конца 2025 года. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявлял, что эти средства пойдут на военную помощь Киеву и что Украина в ближайшие годы станет ключевым военным партнёром Брюсселя.
Ранее, 7 октября, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предупредил, что Россия будет преследовать инициаторов отъёма её активов на Западе и использовать все доступные юридические инструменты для защиты своих прав от тех, чьи решения привели к конфискации.
1 октября лидеры ЕС единогласно поддержали идею использования замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на €140 млрд. Еврокомиссия заявила, что нашла «юридически обоснованный способ» реализовать механизм, позволяющий Киеву получить средства сейчас.