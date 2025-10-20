Сийярто заявил об ответе РФ в случае использования ее активов

20 октября 2025, 18:47

Сийярто: Россия примет меры, если ЕС использует ее суверенные активы

Фото: istockphoto/ffikretow

Россия будет реагировать на каждый случай отдельно в случае использования ЕС её замороженных активов. Об этом заявил 20 октября министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводят «Известия».





Ранее Politico сообщила, что Европейская комиссия планирует использовать около €25 млрд замороженных российских средств, хранящихся на частных банковских счетах в разных странах ЕС, чтобы выдать кредит Украине.





«...Российская сторона ответила нам, что, исходя из оценки ситуации в каждом государстве-члене [ЕС], будут приняты ответные меры в случае принятия такого решения», — сказал Сийярто.