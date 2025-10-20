Не все члены ЕС хотят участвовать в трибунале против России
Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас после встречи министров иностранных дел в Люксембурге сообщила, что 25 государств‑членов выразили готовность участвовать в создании «специального трибунала» по событиям на Украине. Об этом пишет РИА Новости.
Она добавила, что на прошлой неделе в Киеве объявили о выделении 10 млн евро на учреждение трибунала и что теперь ожидаются уточнения смет, в том числе от Нидерландов, после чего можно будет двигаться дальше.
Каллас не называла, какие именно страны поддержали инициативу, и не указала, кто отказался участвовать.
В российском дипломатическом и официальном истеблишменте идею трибунала раскритиковали. Замглавы МИД Сергей Вершинин заявил, что ЕС такой инициативой пытается прикрыть свою причастность к военным преступлениям.
Пресс‑секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва не будет реагировать на возможные попытки европейских стран создать такой орган, а МИД назвал идею международного суда «междусобойчиком», подчеркнув, что у подобного трибунала не будет юрисдикции над Россией.
Российские власти отмечали, что многие международные организации закрывали глаза на действия Киева в отношении мирного населения Донбасса с 2014 года.
