20 октября 2025, 19:30

РИА Новости: Не все члены ЕС хотят участвовать в трибунале против России

Фото: istockphoto/arsenisspyros

Глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас после встречи министров иностранных дел в Люксембурге сообщила, что 25 государств‑членов выразили готовность участвовать в создании «специального трибунала» по событиям на Украине. Об этом пишет РИА Новости.