Евросоюз разослал в постпредства «инструкции по общению» с российскими дипломатами
Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала постоянным представительствам государств при ООН в Женеве инструкции, «регламентирующие общение» с российскими дипломатами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
Документ с указаниями поступил сначала в постпредство Евросоюза, которое затем распространило его по другим миссиям.
Согласно инструкции, европейским дипломатам рекомендуется «избегать мероприятий» с участием их российских коллег, а в случае присутствия на подобных — не попадать в один кадр с россиянами.
В материале отмечается, что это второй подобный документ от ЕСВС.
Российские дипломаты ранее уже ощутили меры по такому «ограничению» в общении: им перестали подавать руки при встречах, а однажды даже попросили удалиться с мероприятия, которое устроила одна из иностранных дипмиссий.
12 декабря сообщалось, что несколько евродепутатов примут участие в видеовстрече с российскими парламентариями в середине этого месяца.