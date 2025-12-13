Достижения.рф

Евросоюз разослал в постпредства «инструкции по общению» с российскими дипломатами

РИАН: ЕСВС разослала дипломатам «инструкции по общению» с российскими коллегами
Фото: iStock/ffikretow

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала постоянным представительствам государств при ООН в Женеве инструкции, «регламентирующие общение» с российскими дипломатами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.



Документ с указаниями поступил сначала в постпредство Евросоюза, которое затем распространило его по другим миссиям.

Согласно инструкции, европейским дипломатам рекомендуется «избегать мероприятий» с участием их российских коллег, а в случае присутствия на подобных — не попадать в один кадр с россиянами.

Финляндия построила 140 из 200 километров забора на границе с Россией
Финляндия построила 140 из 200 километров забора на границе с Россией
В материале отмечается, что это второй подобный документ от ЕСВС.

Российские дипломаты ранее уже ощутили меры по такому «ограничению» в общении: им перестали подавать руки при встречах, а однажды даже попросили удалиться с мероприятия, которое устроила одна из иностранных дипмиссий.

12 декабря сообщалось, что несколько евродепутатов примут участие в видеовстрече с российскими парламентариями в середине этого месяца.

Читайте также:

Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0