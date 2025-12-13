Евросоюз разослал в постпредства «инструкции по общению» с российскими дипломатами

13 декабря 2025, 07:12

РИАН: ЕСВС разослала дипломатам «инструкции по общению» с российскими коллегами

Фото: iStock/ffikretow

Европейская Служба внешних связей (ЕСВС) разослала постоянным представительствам государств при ООН в Женеве инструкции, «регламентирующие общение» с российскими дипломатами. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.





Документ с указаниями поступил сначала в постпредство Евросоюза, которое затем распространило его по другим миссиям.



Согласно инструкции, европейским дипломатам рекомендуется «избегать мероприятий» с участием их российских коллег, а в случае присутствия на подобных — не попадать в один кадр с россиянами.



