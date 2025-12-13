Захарова сравнила главу ЕК с козлом в огороде после слов о «растущих издержках РФ»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с козлом в огороде.
Так она прокомментировала заявление фон дер Ляйен о растущих издержках РФ.
«Мы посылаем России чёткий сигнал о том, что до тех пор, пока продолжается эта жестокая агрессивная война, издержки России будут неуклонно расти», — процитировала в своей публикации главу Еврокомиссии Захарова.Дипломат отметила, что, согласно статистике, финансовое бремя на самом деле возрастает у стран-членов Евросоюза.
«А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — иронично добавила она.Ранее Захарова высказалась о «деле Долиной». Она объяснила, что недобросовестные к РФ силы могут использовать такие ситуации для раскола российского общества и дестабилизации страны.
12 декабря «Радио 1» передавало реакцию официального представителя МИД РФ на новость о том, что страны ЕС согласовали заморозку активов российского Центробанка на неопределенный период.