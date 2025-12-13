Достижения.рф

Захарова сравнила главу ЕК с козлом в огороде после слов о «растущих издержках РФ»

Мария Захарова (Фото: Telegram-канал МИД России @MID_Russia)

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале сравнила главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен с козлом в огороде.



Так она прокомментировала заявление фон дер Ляйен о растущих издержках РФ.

«Мы посылаем России чёткий сигнал о том, что до тех пор, пока продолжается эта жестокая агрессивная война, издержки России будут неуклонно расти», — процитировала в своей публикации главу Еврокомиссии Захарова.
Дипломат отметила, что, согласно статистике, финансовое бремя на самом деле возрастает у стран-членов Евросоюза.

«А им Урсула какие сигналы посылает и за что наказывает? Анекдот, конечно. Пусти Урсулу в огород», — иронично добавила она.
Ранее Захарова высказалась о «деле Долиной». Она объяснила, что недобросовестные к РФ силы могут использовать такие ситуации для раскола российского общества и дестабилизации страны.

12 декабря «Радио 1» передавало реакцию официального представителя МИД РФ на новость о том, что страны ЕС согласовали заморозку активов российского Центробанка на неопределенный период.
Мария Моисеева

