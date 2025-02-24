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Курян, которые находятся в украинских Сумах, эвакуируют в Россию через белорусскую территорию. Об этом в рамках заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», — пояснила она.Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор. По словам жителей курского приграничья, украинские боевики не давали мирным уезжать, но предлагали вывезти их на Украину. Позже Москалькова заявляла, что в Россию вернули 46 человек, вывезенных таким способом.
Ранее сообщалось, кого обвинят США в развязывании украинского конфликта.
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