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Жителей Курской области, находящихся в Сумах, эвакуируют в Россию через Беларусь

Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Курян, которые находятся в украинских Сумах, эвакуируют в Россию через белорусскую территорию. Об этом в рамках заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме заявила омбудсмен по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
«Есть лица, которые сегодня находятся уже в Сумах. И есть договоренность с Красным Крестом и с украинской стороной, что они будут эвакуированы через Белоруссию в Россию», — пояснила она.
Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года. Бои в российском регионе продолжаются до сих пор. По словам жителей курского приграничья, украинские боевики не давали мирным уезжать, но предлагали вывезти их на Украину. Позже Москалькова заявляла, что в Россию вернули 46 человек, вывезенных таким способом.

Ранее сообщалось, кого обвинят США в развязывании украинского конфликта.

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Стало известно, кого Трамп обвинит в развязывании конфликта на Украине
Политолог Денисов: Трамп обвинит Байдена в возникновении украинского конфликта
24 февраля 2025, 15:27

Фото: iStock/Diy13

Президент США Дональд Трамп может обвинить своего предшественника Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
Напомним, 23 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в эфире CNN заявил, что Россию спровоцировали начать спецоперацию на Украине. Он пояснил, что тогда велись разговоры о присоединении Украины к НАТО, что было неприемлемо для Москвы. Теперь же, по его словам, странам Запада придется смириться с тем, что даже разговоры о принятии Украины в альянс для России являются угрозой.

«Выглядит достаточно привлекательным (для Трампа — ред.) назначить виновными в начале конфликта разрушения взаимоотношений с Россией Джо Байдена и его администрацию. И даже, может, будут акцентировать внимание на фигуре самого экс-президента, исходя из его возраста и сложностей со здоровьем», — заявил Денисов в беседе с «Известиями».

Он также добавил, что идеальной кандидатурой для обвинения в начале конфликта на Украине является экс-госсекретарь США Энтони Блинкен.

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#энтони блинкен
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Рада не одобрила продление полномочий Зеленского
Рада не одобрила продление полномочий Зеленского до прихода нового президента
24 февраля 2025, 15:18

Фото: istockphoto/olegda88

Верховная Рада Украины проголосовала против продления полномочий Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале проинформировал нардеп украинского парламента Ярослав Железняк.
«Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины», — сказано в публикации.

Отмечено, что Зеленскому не хватило восьми голосов. Таким образом он набрал 218 вместо нужных 226.

Полномочия Зеленского прекратились 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть в стране и отменил выборы, воспользовавшись военным положением.

Ранее сообщалось, какое будущее предсказали Зеленскому.

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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенный пункт в Харьковской области
Минобороны: ВС РФ освободили от ВСУ Тополи в Харьковской области
24 февраля 2025, 12:29

Фото: istockphoto/zim286

Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населенный пункт Тополи в Харьковской области. Об этом доложили в Минобороны РФ в понедельник, 24 февраля.
Накануне в российском оборонном ведомстве докладывали, что бойцы ВС РФ освободили от противника населенные пункты Новоандреевка и Улаклы. В МО РФ особо отметили действия Южной группы войск.

«В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики», — комментировали в Минобороны.
Российская спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года. В 2024 году президент России Владимир Путин предлагал прекратить боевые действия, но Киев ввел своих боевиков на территорию Курской области.

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В Госдуме раскрыли истинные причины СВО
Депутат Чепа: СВО началась из-за игнорирования Западом предложений РФ
24 февраля 2025, 12:19

Фото: iStock/Oleg Elkov

Россия вынуждена была начать спецоперацию на Украине из-за игнорирования Западом вопроса безопасности РФ и Европы в 2021 году. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«На протяжении нескольких лет мы пытались решить этот вопрос, поднимая в 2021 году важнейшую проблему безопасности России и Европы в целом. К сожалению, коллективный Запад нас не то что не услышал, он полностью проигнорировал нас. Это заставило нас начать СВО как вынужденную меру», — пояснил Чепа в беседе с NEWS.ru.

По его словам, Россия сделала то, что должна была, остановив таким образом развивающийся более масштабный конфликт.

Депутат напомнил, что в новую резолюцию ООН, вышедшую по инициативе Вашингтона, внесли важнейшую поправку, согласно которой необходимо искоренить причины возникновения украинского конфликта. Чепа уточнил, что эти причины были обозначены российской стороной еще в 2021 году в рамках обращения о гарантиях безопасности РФ и Европы.

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ЕС отключил от системы SWIFT 13 банков России
24 февраля 2025, 12:17

Фото: istockphoto/sinonimas

В Евросоюзе (ЕС) утвердили 16 пакет антироссийских санкций, по которому от платежной системы SWIFT отключены еще 13 банков России. Об этом говорится в соответствующем заявлении глав МИД стран-участниц объединения.
Кроме того, под ограничения попали 35 компаний, а также 48 физлиц. Под ограничительными мерами находится импорт хрома, некоторых химических веществ и обслуживание газо- и нефтеперерабатывающих предприятий.

Исходя из текста заявления, санкции коснулись 74 судов, якобы относящихся к теневому флоту РФ.

ЕС начал вводить антироссийские санкции на фоне спецоперации в Донбассе. Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что своими действиями коллективный Запад наносит вред миллионам простых граждан и всей мировой экономике. Вместе с тем российские власти говорили, что отечественная экономика преодолела трудности, связанные с ограничениями.

Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации.

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