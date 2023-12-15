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Еще четыре дрона ВСУ были сбиты над Курской областью

Минобороны РФ сообщило об уничтожении еще четырех дронов ВСУ в Курской области
15 декабря 2023, 20:24
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

В небе над Курской областью средствами ПВО уничтожены еще четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня около 18.40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Таким образом, российская система противовоздушной обороны сбила еще четыре украинских беспилотника.


Ранее в Минобороны также сообщали, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника гад Курской областью. Отмечается, что в пятницу около 17:30 мск российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку дронами по объектам на территории России.

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#бпла
#военные
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#минобороны
#пво
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ПВО уничтожила два беспилотника над Курской областью
Минобороны: ПВО сбила два беспилотника ВСУ над Курской областью
15 декабря 2023, 19:22

Фото: iStock/aapsky

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили два украинских беспилотника гад Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в пятницу около 17:30 мск российские военные пресекли попытку ВСУ совершить террористическую атаку дронами по объектам на территории России. 

Два беспилотника были уничтожены российскими ПВО. 

Ранее российское военное ведомство заявляло, что за прошедшую неделю 82 украинских бойца приняли решение сдаться в плен ВС РФ. 

Также в пятницу стало известно, что российские лётчики сбросили фугасные бомбы на командные пункты ВСУ. Помимо них удалось ликвидировать украинские транспортные машины и тяжелую бронетехнику. 

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#украина
#всу
#пво
#россия
#курская область
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Песков оценил слова Трампа о решении украинского конфликта за один день
Песков: конфликт на Украине – сложная проблема для решения за один день
15 декабря 2023, 18:58

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Предложение экс-президента США Дональда Трампа разрешить украинский конфликт за один день является слишком простым для такой серьёзной проблемы.
Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью NBC.

Дмитрий Песков также обвинил Запад в неоправданном затягивании конфликта. Представитель президента РФ не прокомментировал, можно ли достичь мирного договора с президентом США Джо Байденом.

Ранее президент РФ Владимир Путин готов сотрудничать с таким президентом США, который осознает значимость диалогов и будет более конструктивен по отношению к России. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью телеканалу NBC News.
 
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#дмитрий песков
#сша
#россия
#новости
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ВСУ могут потерпеть поражение уже к лету без поддержки США, пишут СМИ
CNN: Украина без помощи США и НАТО продержится несколько месяцев
15 декабря 2023, 16:34

Фото: iStock/JARAMA

Украина без помощи США и НАТО продержится несколько месяцев, а может и вовсе потерпеть поражение или отступить с занимаемых позиций уже к лету. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на высокопоставленного американского военного.
По его словам, западная разведка анализирует, сколько сможет продержаться Украина без помощи США и НАТО.

«Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы, а при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету», - передает телеканал.

Добавляется, что Запад уверен в поражении Киева в отсутствии помощи от США и ЕС. Кроме того, есть опасения, что в случае отказа США дальше поддерживать Украину, европейские страны последуют их примеру.

«С нами нет гарантии успеха, но без нас они определенно проиграют», - пояснил телеканалу высокопоставленный американский военный чиновник.

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#запад
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Стало известно, сколько украинцев готовы пойти на территориальные уступки
КМИС: примерно 19 % опрошенных украинцев готовы на территориальные уступки
15 декабря 2023, 16:10

Фото: istockphoto/Olha Romaniuk

Телефонный опрос Киевского международного института социологии (КМИС) продемонстрировал рост числа украинцев, готовых пойти на территориальные уступки в обмен на остановку боевых действий и старт мирных переговоров.
Bloomberg сообщает, что опрос проводили с 29 ноября по 9 декабря. В нём участвовали более тысячи респондентов со всей Украины. 19% из них проголосовали за такой шаг. 

В октябре за такой вариант событий голосовали 14%, а в мае — 10. За последние 7 месяцев доля украинцев, которые готовы к возможным уступкам территорий, увеличилась почти в два раза. 

Ранее сообщалось, что за неделю 82 бойца ВСУ решили сдаться в плен российским военным. За минувшие сутки оружие сложили 25 украинцев. На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не сообщается.

За неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

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#украина
#сво
#опрос
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Минобороны сообщает о взятии в плен 82 бойцов ВСУ за неделю
15 декабря 2023, 15:58

Фото: istockphoto/Sinenkiy

За неделю 82 бойца ВСУ решили сдаться в плен российским военным.
Об сообщает Минобороны России. За минувшие сутки оружие сложили 25 украинцев. На каких именно участках фронта противник сдавался в плен, не сообщается. 

За неделю российским военным удалось перехватить тактическую ракету «Точка-У», две зенитные управляемые ракеты С-200 и 17 реактивные снаряды системы залпового огня HIMARS.

Ранее сообщалось, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России уничтожили объекты украинской армии на Купянском направлении.

Минобороны РФ сообщает, что во время боевого вылета экипажи Су-34 вошли в заданный район и атаковали заданные цели. Экипажи выполнили бомбардировку фугасными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), рассказали в Минобороны.

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#всу
#украина
#сво
#новости
#плен
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ВС РФ поразили подразделения ВСУ, «Азова*» и «Иностранного легиона»
ВС РФ за неделю нанесли 40 групповых ударов по инфраструктуре ВСУ
15 декабря 2023, 15:28

Фото: iStock/allanswart

За минувшую неделю российские военные нанесли 40 групповых ударов, используя высокоточное оружие, по инфраструктуре ВСУ, а также по подразделениям ВСУ, «Азова*» и «Иностранного легиона». Об этом сообщили в Минобороны России.
С 9 по 15 декабря российская армия нанесла 40 групповых ударов с помощью высокоточного оружия и беспилотников. Российские удары пришлись по военной аэродромной инфраструктуре ВСУ, местам хранения артиллерийских боеприпасов и вооружения противника.

«Кроме того, поражались пункты размещения подразделений ВСУ, нацформирования «Азов», а также «Иностранного легиона». Все назначенные объекты поражены», - подчеркивается в сообщении оборонного ведомства России.

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#армия
#всу
#вооружения
#сво
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В Киеве охранник не пустил детей с собакой в бомбоубежище во время тревоги
15 декабря 2023, 13:47

Фото: istockphoto/SeventyFour

В Киеве охранник не пустил двух детей в бомбоубежище, когда звучала воздушная тревога, так как они были с собакой.
Киевская городская прокуратура в Telegram-канале сообщает, что начато досудебное расследование по факту оставления без помощи детей, пишет РИА Новости. 

Следствие установило, что 14 декабря в 17.20 мск во время воздушной тревоги 11-летняя девочка и 12-летний мальчик хотели спрятаться в бомбоубежище в одной из школ в Святошинском районе. Но охранник их не пустил, потому что они были с собакой. 

Ранее в офисе генпрокурора Украины сообщали о возбуждении уголовного дела после гибели трех человек, которые не смогли попасть в бомбоубежище в Киеве. Оно оказалось закрыто во время воздушной тревоги. Некоторые чиновники предложили мэру Виталию Кличко уйти в отставку, а по Украине началась ревизия всех защитных сооружений.

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#украина
#дети
#прокуратура
#воздушная тревога
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Участник СВО вышел на пикет в Чите с требованием помочь сослуживцам
15 декабря 2023, 13:19

Фото: iStock/zim286

Приехавший в отпуск участник СВО Олег Изосимов вышел на одиночный пикет к зданию правительства Забайкальского края в Чите с требованием помочь сослуживцам. Об этом сообщает Chita.ru.
Он отметил, что является контрактником. Перед отбытием в отпуск сослуживцы попросили его привести оборудование, поскольку его не предоставляют. При этом, у других регионов всегда есть всё необходимое, поделился Изосимов.

По его словам, на обращение, написанное на имя губернатора региона, он не получил ответа, поэтому принял решение выйти на одиночный пикет.

В пресс-службе правительства Забайкальского края, комментируя ситуацию, заявили, что не получали от Изосимова никаких обращений. Позднее стало известно, что письмо направлено от имени командира военного.

Изосимов вышел на пикет и как минимум час находился на крыльце здания. После этого к нему вышел зампред правительства Забайкальского края Марат Мирхайдаров, который принял его в своём кабинете. 

Мужчина попросил как можно быстрее оказать помощь, поскольку он болеет и собирается до конца отпуска вылечиться. Также Изосимов рассказал, что до военных иногда не доходит гуманитарная помощь. 

Мирхайдаров, в свою очередь, обещал направить все необходимое в зону спецоперации и договорился о госпитализации Изосимова. 

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#спецоперация
#военные
#отпуск
#гуманитарная оборудование
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Новости СВО: число убитых ВСУ у Работино, новые позиции ВС РФ
15 декабря 2023, 10:11

Фото: istockphoto/Dmitry Andreev

Российским бойцам удалось продвинуться на нескольких участках фронта, кроме того, ВС РФ продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры противника. Редакция «Радио 1» расскажет, какие новые позиции удалось занять российской армии, и какие потери несут ВСУ за сутки боев.

Киевская область атакована ракетами «Кинжал»


По Киевской области нанесен массированный удар с применением ракет «Кинжал». Об этом сообщило украинское издание «Страна». О последствиях атак власти Украины говорить не стали.

Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску
Сапёры ВС РФ ежедневно обезвреживают боеприпасы на подступах к Артёмовску

«Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией», - заявил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Также сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Хмельницкой области, также применив гиперзвуковые ракеты. В регионе была объявлена воздушная тревога, в нескольких районах области прозвучали взрывы.  


Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ


Российские разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль противника, в котором находился командный состав ВСУ. Об этом пишет издание РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что разведчики получили информацию о прибытии командиров ВСУ на Купянск, после чего беспилотники ВС РФ атаковали машину с офицерским составом врага.


Украинский пленный рассказал о массовой гибели солдат ВСУ под Работино


Военнопленный ВСУ сообщил, что 43 бойца из 48, отправленных в штурм в районе села Работино, погибли в результате боя. Об этом сообщает издание РИА Новости. По словам собеседника издания, он озвучил потери, которые понесли ВСУ за одни сутки. Он также сообщил, что командование готовило бойцов всего месяц, после чего отправило в штурм.

Последние новости СВО


Российские военные продолжают идти в наступление на Соледарском направлении, об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». ВС РФ пытаются уничтожить укрепрайон ВСУ в районе Часова Яра.

Удалось продвинуться российским бойцам до Орехово-Василевки на южном направлении. Расширена зона контроля со стороны Дубово-Василевки.

ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя
ВСУ выпустили три дальнобойные ракеты в сторону Мариуполя

Перехватить инициативу ВС РФ удалось к западу от Бахмута. Усилия по возврату утраченного контроля над дамбами перед железнодорожной веткой российские военные предпринимают к востоку от Авдеевки.

Активизировались военные действия на Луганском направлении. Активное противостояние зафиксировано в Серебрянском лесном массиве юго-восточнее Дибровы, передает портал WarGonzo. Новые позиции ВС РФ удалось занять в районе Синьковки. 

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#минобороны рф
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#вс рф
#воздушная сво
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