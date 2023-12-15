Еще четыре дрона ВСУ были сбиты над Курской областью

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В небе над Курской областью средствами ПВО уничтожены еще четыре украинских беспилотника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня около 18.40 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Таким образом, российская система противовоздушной обороны сбила еще четыре украинских беспилотника.
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Элина Позднякова