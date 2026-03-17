Еще два населенных пункта освободили от украинских боевиков
Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
В результате активных действий подразделения группировки войск «Север» заняли село Сопычь в Сумской области. В Донецкой Народной Республике действовали военнослужащие группировки войск «Юг», которые освободили село Каленики.
Ранее посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник сообщил, что за минувшую неделю при атаках ВСУ погибли 37 мирных жителей. По его словам, еще 202 человека, включая шесть детей, пострадали.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
