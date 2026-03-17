«Готовят удар на Москву»: Военэксперт объяснил массированные атаки БПЛА ВСУ на территорию РФ
Военэксперт Иванников: Нынешняя атака ВСУ беспрецедентна по количеству БПЛА
Последние массированные налеты дронов ВСУ на территорию России являются беспрецедентными по количеству аппаратов. Об этом сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.
Напомним, 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин написал в мессенджере Max об уничтожении за два дня порядка 250 вражеских БПЛА, летящих на Москву.
По словам Иванникова, готовится удар на Москву. Ранее ВСУ использовали Москву-реку в качестве водной артерии с юга для проводки беспилотников. Теперь же пробуются другие маршруты, отрабатывавшиеся в теории стран НАТО по атаке на Московский регион.
«Нынешняя атака беспрецедентна по количеству аппаратов. Наш ответ будет лежать в военной плоскости, и украинским вооруженным силам и иностранным наемникам, опекающим беспилотные системы, придется за эту атаку очень дорого заплатить», — заявил Иванников в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».
Он пояснил, что волнообразные атаки БПЛА являются распространенной практикой. Некоторые беспилотники представляют собой ложные цели, поэтому офицерам ПВО очень важно точно определять уровень угрозы.
Эксперт подчеркнул, что российская система ПВО значительно превосходит израильский «Железный купол» и хваленую американскую ПРО, поэтому пройти к Москве у украинских БПЛА шансов нет.
Массированные налеты беспилотников преследуют и определенные цели киевского режима. Так, Владимиру Зеленскому на сегодняшний день важно «перетянуть на себя» информационную повестку с Ближнего Востока, чтобы продолжить «заниматься попрошайничеством», заключил Иванников.