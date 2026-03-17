«Готовят удар на Москву»: Военэксперт объяснил массированные атаки БПЛА ВСУ на территорию РФ

17 марта 2026, 12:24

Военэксперт Иванников: Нынешняя атака ВСУ беспрецедентна по количеству БПЛА

Последние массированные налеты дронов ВСУ на территорию России являются беспрецедентными по количеству аппаратов. Об этом сообщил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.





Напомним, 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин написал в мессенджере Max об уничтожении за два дня порядка 250 вражеских БПЛА, летящих на Москву.



По словам Иванникова, готовится удар на Москву. Ранее ВСУ использовали Москву-реку в качестве водной артерии с юга для проводки беспилотников. Теперь же пробуются другие маршруты, отрабатывавшиеся в теории стран НАТО по атаке на Московский регион.





«Нынешняя атака беспрецедентна по количеству аппаратов. Наш ответ будет лежать в военной плоскости, и украинским вооруженным силам и иностранным наемникам, опекающим беспилотные системы, придется за эту атаку очень дорого заплатить», — заявил Иванников в разговоре с «Вечерним Санкт-Петербургом».