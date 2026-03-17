Десятки пострадавших остаются в больницах после удара ВСУ по Брянску
В больницах остаются 24 человека, получившие ранения при атаке ВСУ на Брянск. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.
По его словам, которые передает ТАСС, пострадавшие продолжают лечение в медучреждениях Брянска, Москвы и федеральных медцентрах. За жизнь одного пациента, состояние которого оценивается как крайне тяжелое, борются врачи.
Еще пятеро находятся в тяжелом состоянии, остальные имеют травмы средней и легкой степени тяжести. Семь человек, включая ребенка, выписали и отправили под амбулаторное наблюдение.
Напомним, 10 марта украинские боевики нанесли ракетный удар по Брянску. По последним данным, погибли восемь человек, девять раненых перевезли в Москву. СК возбудил уголовное дело о теракте.
