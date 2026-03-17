Десятки пострадавших остаются в больницах после удара ВСУ по Брянску

17 марта 2026, 11:19

В больницах остаются 24 пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску

В больницах остаются 24 человека, получившие ранения при атаке ВСУ на Брянск. Об этом заявил помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов.