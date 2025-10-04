04 октября 2025, 22:31

ТАСС: Волчанск в Харьковской области плавно переходит под контроль бойцов ВС РФ

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Владимир Зеленский не присвоил Волчанску звание «города‑героя» потому, что там происходит продвижение ВС РФ. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.





Источник агентства отметил, что жители в соцсетях жалуются, что в отличие от Сум и Тростянца Волчанску это звание так и не присвоили.





«Все потому, что город плавно переходит под контроль ВС РФ. И в таким случае перед зрителями «телемарафона» неудобно получается», — добавил собеседник.