ТАСС: ВСУ сбежали с позиций у Изюма в Харьковской области вместе с командиром
Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ в полном составе, включая командира, покинул позиции на изюмском направлении в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.



По данным собеседника агентства, подразделение, наблюдая сложившуюся ситуацию, отступило, поскольку у солдат отсутствовало желание продолжать боевые действия. Это подтверждается перехватами радиопередач украинских военных, говорится в материале.

Источник также отметил, что командование ВСУ признало неизбежную потерю Красного Лимана на севере ДНР. Аналогичное отступление, по его словам, происходит и на западном берегу реки Оскол к северу от Купянска, в районе Моначиновки — там отходят целыми подразделениями.

В сообщении указывается, что по позициям украинских войск активно работают российская авиация, артиллерия и беспилотники. Представители силовых структур утверждают, что у рядов ВСУ на изюмском направлении наблюдается «эффект домино»: боевики не готовы продолжать сопротивление, и даже командир взвода возглавил отступление.

Никита Кротов

