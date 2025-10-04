ВСУ сбежали с позиций вместе с командиром в Харьковской области

04 октября 2025, 21:52

ТАСС: ВСУ сбежали с позиций у Изюма в Харьковской области вместе с командиром

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ в полном составе, включая командира, покинул позиции на изюмском направлении в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.