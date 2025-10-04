ВСУ сбежали с позиций вместе с командиром в Харьковской области
Взвод 151-й отдельной механизированной бригады ВСУ в полном составе, включая командира, покинул позиции на изюмском направлении в Харьковской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.
По данным собеседника агентства, подразделение, наблюдая сложившуюся ситуацию, отступило, поскольку у солдат отсутствовало желание продолжать боевые действия. Это подтверждается перехватами радиопередач украинских военных, говорится в материале.
Источник также отметил, что командование ВСУ признало неизбежную потерю Красного Лимана на севере ДНР. Аналогичное отступление, по его словам, происходит и на западном берегу реки Оскол к северу от Купянска, в районе Моначиновки — там отходят целыми подразделениями.
В сообщении указывается, что по позициям украинских войск активно работают российская авиация, артиллерия и беспилотники. Представители силовых структур утверждают, что у рядов ВСУ на изюмском направлении наблюдается «эффект домино»: боевики не готовы продолжать сопротивление, и даже командир взвода возглавил отступление.
