04 октября 2025, 19:48

Депутат Дмитрук: Зеленский несёт ответственность за состояние ВСУ

Владимир Зеленский

Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии из-за политики Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своих соцсетях.