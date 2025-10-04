На Украине обвинили Зеленского в плачевном состоянии ВСУ
Депутат Дмитрук: Зеленский несёт ответственность за состояние ВСУ
Вооружённые силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии из-за политики Владимира Зеленского. Об этом заявил депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в своих соцсетях.
Парламентарий написал, что реалии армии Зеленского – это отсутствие зарплат, выплат и лечения.
По мнению Дмитрука, философия нынешнего режима проста и заключается в том, что если боец выжил на фронте, то он всё равно покинет этот мир по возвращении из зоны боевых действий.
Депутат также заявил, что структуры, такие как ТЦК, СБУ и другие, могут задерживать граждан и жестоко обращаться с ними вплоть до смерти.
