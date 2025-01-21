Еще один мирный житель пострадал от атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова
В результате очередной атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал еще один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на участке автодороги Бессоновка — Орловка. Украинский дрон нанес удар по легковому автомобилю. Машина была уничтожена огнем, а водитель серьезно пострадал.
Ранее 21 января сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал село Ясные Зори, также ранив мужчину. Его множественными осколочными ранениями ног сначала доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевели в Белгородскую больницу №2.
Кроме того, пострадал 11-летний ребенок, получивший баротравму во время отражения атаки ВСУ средствами ПВО. Ему оказали медицинскую помощь, и он будет лечиться амбулаторно.
Информация о разрушениях и других возможных пострадавших уточняется.
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«Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — отметил Гладков.
Ранее 21 января сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал село Ясные Зори, также ранив мужчину. Его множественными осколочными ранениями ног сначала доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевели в Белгородскую больницу №2.
Кроме того, пострадал 11-летний ребенок, получивший баротравму во время отражения атаки ВСУ средствами ПВО. Ему оказали медицинскую помощь, и он будет лечиться амбулаторно.
Информация о разрушениях и других возможных пострадавших уточняется.
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Мария Моисеева