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Еще один мирный житель пострадал от атаки БПЛА в Белгородской области

Гладков: при атаке БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал еще один мужчина
Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

Фото: telegram-канал Вячеслава Гладкова

В результате очередной атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области пострадал еще один мирный житель. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел на участке автодороги Бессоновка — Орловка. Украинский дрон нанес удар по легковому автомобилю. Машина была уничтожена огнем, а водитель серьезно пострадал.

«Мужчину с баротравмой и множественными осколочными ранениями ноги и руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — отметил Гладков.


Ранее 21 января сообщалось, что беспилотник ВСУ атаковал село Ясные Зори, также ранив мужчину. Его множественными осколочными ранениями ног сначала доставили в Октябрьскую районную больницу, а затем перевели в Белгородскую больницу №2.

Кроме того, пострадал 11-летний ребенок, получивший баротравму во время отражения атаки ВСУ средствами ПВО. Ему оказали медицинскую помощь, и он будет лечиться амбулаторно.

Информация о разрушениях и других возможных пострадавших уточняется.

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Минобороны: Силы ПВО сбили девять БПЛА ВСУ над Ростовской областью
21 января 2025, 23:13

Фото: iStock/bbsferrari

Дежурные силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в небе над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«С 21.30 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области», — сообщили в Минобороны.
Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Каменска-Шахтинского.

Также сообщалось, что Хинштейн заявил о невозможности эвакуации тел мирных жителей, которые были найдены в подвалах домов в селе Русском Поречном, несмотря на освобождение ВС РФ населённого пункта.

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Средства ПВО в Ростовской области сбили три дрона
21 января 2025, 22:55

Фото: iStock/ NiseriN

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Каменска-Шахтинского.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Опасность атаки беспилотников объявили в Ростовской области в 21:30 по московскому времени.

«С 21:30 мск силы и средства ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку врага. На данный момент в районе Каменска-Шахтинского сбито три БПЛА. В дежурные спасательные службы информация о разрушениях на земле не поступала», — обратил внимание временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области.

Юрий Слюсарь подчеркнул, что силы и средства противовоздушной обороны продолжают отражать воздушную атаку.

Ранее сообщалось, что российские военные нашли висящие американские флаги в одном из зданий детского лагеря на юго-востоке Часова Яра, где ВС РФ штурмуют оборонительные укрепления ВСУ.

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Кремль: РФ готова к контактам с представителями Трампа
21 января 2025, 22:25

Фото: iStock/ Sven Loeffler

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что представители нового президента США Дональда Трампа еще не выходили на связь с представителями из России, несмотря на все звучащие из Вашингтона заявления, сообщило агентство ТАСС.
«Мы читаем в СМИ и видим по телевидению, что, дескать, администрация [Соединенных Штатов Америки] готовится к диалогу с Россией и что даже появились сообщения, что Трамп дал поручения своим сотрудникам связаться с российскими представителями. Мы готовы», — обратил внимание Юрий Ушаков.

Представитель Кремля сообщил, что к настоящему моменту конкретных выходов на российских представителей еще не было.

Ранее сообщалось, что сделка президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным по окончанию конфликта на Украине может привести к третьей мировой войне. В статье издания Daily Express ссылается на слова экс-командующего армией США в Европе Бена Ходжеса, который в интервью изданию Sun заявлял, что Россию не устроит, если ей отдадут территории, которые сейчас находятся под ее контролем.

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Россиянин рассказал, как отказал в присяге Киеву, а его сын стал обучать «Азов»*
21 января 2025, 22:18

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

54-летний россиянин, родившийся в Нижегородской области, рассказал в беседе с RT, как отказался присягнуть Украине, а его сын стал тренировать бойцов батальона «Азов»*.
Мужчина поделился, что в 1980-х годах его отправили служить в Львовскую область, где к 1995 году он смог дослужиться до прапорщика. Однажды к ним в часть приехал начальник Сумского погранотряда и потребовал принять присягу на верность Киеву.
«Я не смог, отказался — не смог предать Россию. Мои деды воевали против трезубца. Как я мог присягнуть ему?» — отметил Сергей.
В итоге россиянину дали сутки, чтобы покинуть территорию Украины, так он с женой и грудным сыном вернулся в Россию. Однако через какое-то время супруга уехала обратно на Украину.
«Общался я только с сыном по телефону до 2014 года. А в 19 лет он заявил, что наш президент такой-сякой, он якобы хочет захватить Украину. Дима самбо занимался — видимо, по линии спорта его и обработали. Сказал, что тренирует азовцев, и просил не звонить, мол, за разговоры с русскими его не похвалят. Я ему ответил: «Значит, нет у меня сына, профукал я тебя!» Было очень больно, корил себя», — посетовал Сергей.
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В Кривом Роге насильно мобилизовали мужчину, выгуливавшего собаку
21 января 2025, 21:15

Фото: iStock/Helios8

Во вторник на Украине произошёл очередной случай силовой мобилизации. Об этом пишет местное издание «Страна.ua».
Отмечается, что это произошло в Кривом Роге. Двое полицейских в сопровождении сотрудника ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата) скрутили мужчину и затащили его в автомобиль. В момент нападения военнообязанный выгуливал собака. Животное осталось на дороге, а мужчину увезли.

Ранее сообщалось, что жители Закарпатской области Украины устроили бунт против мобилизации. Местные цыгане заблокировали выезд с территории военкомата и не давали сотрудникам ТЦК мобилизовать их знакомого. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Раскрыт главный мотив Трампа при отказе от помощи Украине на 90 дней
Военэксперт Кошкин: Трамп остановил помощь Киеву на 90 дней для давления на ЕС
21 января 2025, 20:26

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент США Дональд Трамп приостановил помощь Киеву на 90 дней для того, чтобы усилить давление на Европу, временно возложив украинский конфликт на ее плечи, а после потребовать от нее поднять расходы на оборону до 5% от ВВП. Об этом заявил военный эксперт и политолог Андрей Кошкин. Таким образом, по его мнению, американский лидер увеличит вложения в военно-промышленный комплекс США.
«То есть Трамп как бизнесмен дает понять своему военно-промышленному комплексу, который якобы говорит: вот, нам нужна война на Украине, это заказы, мы будем богатеть. Он им говорит: подождите, я вам сделаю так, что вы получите в десять раз больше и без этой войны на Украине. Это вы получите от всей Европы. Но при этом Европа будет еще больше подчиняться Америке», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
При этом лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Трамп решил постановить на паузу поддержку Киева для того, чтобы проверить, как это соотносится с американскими интересами. Как отметил парламентарий в разговоре с RT, для главы киевского режима Владимира Зеленского эта новость стала ​таким же шоком, как и для ​европейской элиты.
«Трамп уже заявил о желании провести встречу с президентом России «как можно скорее», а также о том, что он намерен стать «миротворцем» и «объединителем». Вопрос — на каких условиях. Россия, как сказал накануне Владимир Путин, готова к диалогу на равных и взаимоуважительных условиях, при полном учёте наших национальных интересов и безопасности», — заключил депутат.
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«Не хочет выйти побежденным»: Политолог рассказала, как Трамп может «прижать» Россию
Политолог Богуславская: Трамп может усугубить ситуацию на СВО
21 января 2025, 19:00

Дональд Трамп и Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Состоялась инаугурация американского лидера Дональда Трампа. И уже после инаугурации сразу же Дональд отменил 78 указов бывшего президента Джо Байдена. Об этом сообщил телеканал CNN.
Доцент кафедры американских исследований факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета, кандидат политических наук Юлия Богуславская в беседе с «Радио 1» напомнила, что Дональд Трамп во времена предвыборной кампании говорил о том, что если бы он был президентом США, то специальной военной операции никогда бы не началось.

«Но он может это все закончить за год. Но его риторика все-таки изменилась. С одной стороны, очень много различных планов, и не очень понятно, за какие контуры будут выходить Соединенные Штаты Америки. С другой стороны, стало меньше заявлений, ну и, соответственно, несколько меньше Трамп стал об этом говорить», — сообщила эксперт.

Она отметила, что действия, направленные на урегулирование конфликта с Россией уже предприняты, что является хорошим знаком.

«Мы услышали осторожный ответ из Москвы, но он в целом позитивный. Это говорит о переговорах каких-то. Но Дональд Трамп точно не хочет, чтобы по итогам соглашения с Москвой его объявили человеком, который потерял в этом конфликте на Украине все. Напомню, что страны коллективного Запада много инвестировали, особенно США. Команда Трампа оценивает эту сумму в 200 миллиардов долларов. Трамп не хочет выйти побежденным», — сказала политолог.

По ее словам, Трамп может занять более жесткую позицию по отношению к РФ.

«Он оговорился о том, что если Россия не пойдет на какие-либо договоренности, то ей грозят экономические последствия», — заключила Богуславская.

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Старший сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ушёл на СВО
21 января 2025, 18:45

Мария Шукшина и Макар Касаткин (фото: соцсети)

Семья Шукшиных практически перестала общаться с прессой, поэтому только сейчас выяснилось, что старший сын Марии Макар Касаткин ушёл на СВО несколько месяцев назад.
Телеведущий Андрей Малахов второй вечер подряд рассказывает о трагедии, которая произошла в знаменитой семье, – скончалась невестка Марии Шукшиной, экс-возлюбленная Макара Касаткина Фрейя Зильбер. Причиной смерти стала передозировка наркотиками. Девушка родила молодому человеку сына Марка, которого семья не принимала до теста ДНК, который подтвердил отцовство.

Поначалу Мария активно делилась с подписчиками тем, как растёт мальчик. Однако в последние два года она редко делится подробностями своей жизни: не говорит о внуке и сыне Макаре.

Малахов выяснил, что ещё весной прошлого года Макар уехал в зону СВО. Родная сестра молодого человека рассказала, что не видела его уже пять лет. С матерью Марией она также не общается, поэтому новость о том, что её брат уехал в зону боевых действий стала неожиданностью для девушки.

Неизвестно, где и в каких войсках служит Макар Касаткин. Напомним, что Мария Шукшина активно поддерживала начала СВО, заявляя, что идёт борьба за русскую идентичность и будущее страны.

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Православный крестик на шее спас бойца СВО от серьёзного ранения
21 января 2025, 18:10

Фото: iStock/idil toffolo

Православный крестик на шее спас российского военного от осколка снаряда в зоне проведения СВО. Об этом его сослуживец рассказал в беседе с RT.
Отмечается, что осколок от украинского снаряда пробил крестик и только поверхностно ранил бойца.

Сослуживец солдата назвал произошедшее чудом.


Такая история не впервые случается в зоне боевых действий. Ранее военный священник группировки войск «Днепр» иерей Сергей Мищенко рассказал об уникальных случаях.

Одна из историй случилась с бойцом, который прикрепил небольшую икону на свою каску. В результате, во время обстрела военный не пострадал, отделавшись лишь небольшой царапиной на этой каске.

А другой участник спецоперации принял крещение и через несколько дней спасся из горящего танка.

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#православие
#религия
#обстрел
#священник
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