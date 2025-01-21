Еще один мирный житель пострадал от атаки БПЛА в Белгородской области

Президент США Дональд Трамп приостановил помощь Киеву на 90 дней для того, чтобы усилить давление на Европу, временно возложив украинский конфликт на ее плечи, а после потребовать от нее поднять расходы на оборону до 5% от ВВП. Об этом заявил военный эксперт и политолог Андрей Кошкин. Таким образом, по его мнению, американский лидер увеличит вложения в военно-промышленный комплекс США.