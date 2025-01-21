Минобороны: Силы ПВО сбили девять БПЛА ВСУ над Ростовской областью

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Дежурные силы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников в небе над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
«С 21.30 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Ростовской области», — сообщили в Минобороны.Ранее врио губернатора Ростовской области
Юрий Слюсарь заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в районе Каменска-Шахтинского.
Также сообщалось, что Хинштейн заявил о невозможности эвакуации тел мирных жителей, которые были найдены в подвалах домов в селе Русском Поречном, несмотря на освобождение ВС РФ населённого пункта.
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