Еще один населенный пункт освободили от украинских боевиков
Армия России освободила село Карповка в ДНР
Российские военные освободили село Карповка в Донецкой народной республике. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря усилиям подразделения группировки войск «Запад». Другие подробности операции не приводятся.
«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка», — говорится в сообщении.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.