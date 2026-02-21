Достижения.рф

Еще один населенный пункт освободили от украинских боевиков

Армия России освободила село Карповка в ДНР
Фото: iStock/zim286

Российские военные освободили село Карповка в Донецкой народной республике. Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.



По данным ведомства, контроль над населенным пунктом удалось установить благодаря усилиям подразделения группировки войск «Запад». Другие подробности операции не приводятся.

«Подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили населенный пункт Карповка», — говорится в сообщении.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0