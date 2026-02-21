Боевики ВСУ ударили по двум промплощадкам в Самарской области
ВСУ нанесли ночной удар по двум промышленным площадкам в Самарской области. Об этом проинформировал в Max губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.
Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщал, что в результате атаки беспилотника на юге Волгограда повредились четыре многоэтажных дома — выбило оконные блоки, обошлось без пострадавших. Он также уточнил, что обломки БПЛА упали на одну из производственных площадок, однако повреждений коммунальной и промышленной инфраструктуры не зафиксировали.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Сейчас идет трехсторонний диалог между Россией, США и киевским режимом по урегулированию конфликта.
Перед этим бойцы ВС РФ ликвидировали «медийных» боевиков ВСУ в зоне СВО.
Читайте также: