Боевики ВСУ ударили по двум промплощадкам в Самарской области

21 февраля 2026, 12:10

Губернатор Федорищев: Боевики ВСУ ударили по 2 промплощадкам в Самарской области

Фото: istockphoto/DmyTo

ВСУ нанесли ночной удар по двум промышленным площадкам в Самарской области. Об этом проинформировал в Max губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, пострадавших нет, на местах работают оперативные службы.