Еще один населенный пункт освободили от ВСУ

11 января 2026, 13:06

ВС РФ заняли село Белогорье в Запорожской области

Фото: iStock/zim286

Российские военные взяли под контроль село Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.