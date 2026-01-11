Еще один населенный пункт освободили от ВСУ
Российские военные взяли под контроль село Белогорье в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
В ведомстве отметили, что подразделения группировки войск «Днепр» освободили населенный пункт в результате активных и решительных действий.
Также на брифинге отчитались о поражении украинских формирований горно-штурмовой бригады и бригады территориальной обороны возле населенных пунктов Орехов, Кирово и Юрковка в Запорожской области, Садовое — в Херсонской области.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
