БПЛА ВСУ ударил по супермаркету в Запорожской области
Беспилотник ВСУ атаковал супермаркет в Васильевке Запорожской области. Обшивка здания частично повредилась, пострадавших среди мирных жителей нет. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
По его словам, еще один удар пришелся по сельхозпредприятию в селе Новоказанковатое. Повреждения получили комбайн и трактор, обошлось без пострадавших.
Ранее стало известно о погибших и пострадавших при атаке беспилотников на Воронеж. По информации регионального руководителя Александра Гусева, одного человека ранило, еще один погиб.
Москва не раз заявляла о террористических методах киевского режима. Боевики ВСУ регулярно бьют по мирным объектам.
