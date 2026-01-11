Чиновники ЕС боятся обмена Гренландии на Украину
Некоторые чиновники Евросоюза выражают опасения, что США могут попытаться получить Гренландию при возможной сделке по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Politico.
По данным издания, в европейских кругах не исключают, что команда американского президента Дональда Трампа может увязать вопрос Гренландии с более широкой договоренностью по Украине.
Ранее также сообщалось, что Трамп якобы поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить план возможного вторжения в Гренландию.
Кроме того, глава Белого дома заявлял, что не допустит соседства США с Россией и Китаем в Гренландии. По словам политика, Штаты хотят предпринять определенные шаги.
Возможное вхождение Гренландии в состав Америки Трамп объяснял интересами нацбезопасности.
Читайте также: