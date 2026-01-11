Достижения.рф

Чиновники ЕС боятся обмена Гренландии на Украину

Politico: Чиновники ЕС боятся получения США Гренландии при сделке по Украине
Фото: istockphoto/Rawf8

Некоторые чиновники Евросоюза выражают опасения, что США могут попытаться получить Гренландию при возможной сделке по урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет Politico.



По данным издания, в европейских кругах не исключают, что команда американского президента Дональда Трампа может увязать вопрос Гренландии с более широкой договоренностью по Украине.

Ранее также сообщалось, что Трамп якобы поручил Объединенному командованию специальных операций США (JSOC) подготовить план возможного вторжения в Гренландию.

Кроме того, глава Белого дома заявлял, что не допустит соседства США с Россией и Китаем в Гренландии. По словам политика, Штаты хотят предпринять определенные шаги.

Возможное вхождение Гренландии в состав Америки Трамп объяснял интересами нацбезопасности.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0