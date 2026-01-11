На Украине развернулась трагедия с насильно мобилизованным и брошенной в снег девушкой

11 января 2026, 12:51

Во Львове сотрудник ТЦК бросил в снег девушку, пытавшуюся спасти своего мужчину

Фото: iStock/Prostock-Studio

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) бросили в снег девушку, которая пыталась помешать задержанию своего мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.