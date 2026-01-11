Достижения.рф

На Украине развернулась трагедия с насильно мобилизованным и брошенной в снег девушкой

Во Львове сотрудник ТЦК бросил в снег девушку, пытавшуюся спасти своего мужчину
Фото: iStock/Prostock-Studio

Во Львове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) бросили в снег девушку, которая пыталась помешать задержанию своего мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.



На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудник ТЦК небрежно оттаскивает девушку от микроавтобуса и швыряет на землю. После этого транспорт с мужчиной внутри уезжает, а пострадавшая остается лежать в сугробе.



Ранее сообщалось, что в Ровно сотрудники ТЦК использовали слезоточивый газ против бабушки и несовершеннолетней внучки, когда пытались задержать члена их семьи.

Лидия Пономарева

