На Украине развернулась трагедия с насильно мобилизованным и брошенной в снег девушкой
Во Львове сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) бросили в снег девушку, которая пыталась помешать задержанию своего мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в своем телеграм-канале.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как сотрудник ТЦК небрежно оттаскивает девушку от микроавтобуса и швыряет на землю. После этого транспорт с мужчиной внутри уезжает, а пострадавшая остается лежать в сугробе.
Ранее сообщалось, что в Ровно сотрудники ТЦК использовали слезоточивый газ против бабушки и несовершеннолетней внучки, когда пытались задержать члена их семьи.
