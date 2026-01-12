Еще один населенный пункт перешел под контроль ВС РФ
ВС РФ заняли село Новобойковское в Запорожской области
Российские военные освободили село Новобойковское в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
Установить контроль над населенным пунктом удалось благодаря усилиям бойцов подразделений группировки «Днепр», отметили в ведомстве.
«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Новобойковское Запорожской области», — говорится в сообщении.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.