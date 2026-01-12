ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действий «Юга» за сутки
Подразделения Южной группировки войск за сутки ликвидировали более 190 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин. В этом числе оказались бронетранспортеры М113 из США и Puma из Италии. Об этом пишет РИА Новости.
МО РФ в беседе с журналистами сообщило, что удар пришелся на формирования четырех механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, а также на морскую пехоту и бригаду теробороны. Атака произошла в районах Кондратовки, Константиновки, Краматорска, Никифоровки, Славянска и Степановки.
Кроме потерь в живой силе, украинские войска лишились шести боевых машин, 14 автомобилей и трех орудий полевой артиллерии. Среди уничтоженной техники оказались 155-мм самоходные установки «Paladin» и шведские Archer. Также уничтожены четыре склада с боеприпасами и материальными средствами.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
