ВСУ потеряли свыше 190 военных в зоне действий «Юга» за сутки

12 января 2026, 14:36

Фото: iStock/Irina Piskova

Подразделения Южной группировки войск за сутки ликвидировали более 190 военнослужащих ВСУ и шесть боевых бронированных машин. В этом числе оказались бронетранспортеры М113 из США и Puma из Италии. Об этом пишет РИА Новости.