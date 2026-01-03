Еще один населенный пункт в ДНР освободили от ВСУ
Армия России освободила Бондарное в ДНР
Российские военные освободили село Бондарное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск провели активные действия, благодаря которым удалось установить контроль над населенным пунктом.
«Подразделения Южной группировки войск в результате активных действий освободили населенный пункт Бондарное Донецкой Народной Республики», — сказано в заявлении.Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.