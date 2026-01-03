03 января 2026, 08:23

Пленный Дубовик: тюрьма в Харькове опустела из-за набора заключенных в ВСУ

Фото: iStock/Prostock-Studio

ВСУ начали массово набирать в свои ряды заключенных, из-за чего тюрьма в Харькове опустела. Об этом заявил украинский военнопленный Роман Дубовик.





По его словам, которые передает РИА Новости, ВСУ привозили группы по 10-12 человек для прохождения военной комиссии и отправляли их на фронт.

«В течение недели они проходили комиссию и быстро уходили [на фронт]», — поделился мужчина.