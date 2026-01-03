ВСУ начали массово набирать в свои ряды заключенных
ВСУ начали массово набирать в свои ряды заключенных, из-за чего тюрьма в Харькове опустела. Об этом заявил украинский военнопленный Роман Дубовик.
По его словам, которые передает РИА Новости, ВСУ привозили группы по 10-12 человек для прохождения военной комиссии и отправляли их на фронт.
«В течение недели они проходили комиссию и быстро уходили [на фронт]», — поделился мужчина.Сам он так же находился в этой тюрьме в качестве заключенного: он отбывал пятилетний срок за кражу, после чего подписал контракт с ВСУ и сдался в плен ВС РФ.
