В Запорожье осенью сдались в плен пять офицеров-боевиков ВСУ
Порядка пяти офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины попали в плен на запорожском направлении в сентябре 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.
Источник агентства отметил, что случаи сдачи в плен офицеров ВСУ на этом участке фронта считаются редкими, поскольку командиры, по его словам, обычно не выходят вместе с подразделениями на линию боевого соприкосновения.
Он также утверждает, что украинские части нередко направляют на позиции без офицеров, называя это заметным отличием от российской практики.
Источник добавил, что рядовые военнослужащие ВСУ, оказавшиеся в плену, не могут объяснить причины отсутствия офицеров в бою и, вероятно, не задают подобных вопросов из опасений возможной ответственности.
Кроме того, он не исключил, что отдельные случаи пленения офицеров могли иметь место в районе Гуляйполя, где украинские силы, по утверждению очевидцев, не ожидали быстрого продвижения российских войск.
