Директор ЗАЭС заявил о невозможности совместного с Россией управления станцией
Директор Черничук: Невозможно представить форму совместного с РФ управления ЗАЭС
Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил, что станция является российским объектом, и исключил любую возможность её совместного управления. Его слова передает ТАСС.
Черничук объяснил, что ЗАЭС эксплуатируется российским оператором АО «ЭО ЗАЭС», весь персонал на станции работает в соответствии с российскими нормами и законами.
«И другую форму физического управления станцией — это сесть за руль и рулить совместно — я, честно говоря, не представляю», — добавил он.В конце декабря 2025 года президент США Дональд Трамп признал, что Россия не обстреливала Запорожскую АЭС. Американский лидер также добавил, что РФ заинтересована в запуске этой атомной электростанции.
Напомним, что ранее Владимир Зеленский объявил о кадровых перестановках в правительстве. Он предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны Украины.