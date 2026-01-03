Директор ЗАЭС заявил о невозможности совместного с Россией управления станцией

03 января 2026, 06:51

Директор Черничук: Невозможно представить форму совместного с РФ управления ЗАЭС

Фото: iStock/Tomas Ragina

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук заявил, что станция является российским объектом, и исключил любую возможность её совместного управления. Его слова передает ТАСС.





Черничук объяснил, что ЗАЭС эксплуатируется российским оператором АО «ЭО ЗАЭС», весь персонал на станции работает в соответствии с российскими нормами и законами.





«И другую форму физического управления станцией — это сесть за руль и рулить совместно — я, честно говоря, не представляю», — добавил он.