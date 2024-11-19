ПВО сбила дроны в российском регионе

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Российская противовоздушная оборона ликвидировала несколько дронов под Белгородом, проинформировал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — гласит публикация чиновника.Губернатор уточнил, что в Алексеевке обломки летательного аппарата упали на территорию предприятия. Производственные помещения получили повреждения, а также линия электропередачи. В результате на нескольких улицах нет света.
Перед этим в Минобороны докладывали, что над Ростовским и Курским регионами сбили три украинских дрона.
Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Пленные боевики ВСУ обращаются к Владимиру Зеленскому на фоне его решения бить по РФ американскими дальнобойными ракетами.
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Никита Кротов