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ПВО сбила дроны в российском регионе

Губернатор Гладков: ПВО сбила дроны под Белгородом
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Российская противовоздушная оборона ликвидировала несколько дронов под Белгородом, проинформировал в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
«Над Алексеевским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько вражеских беспилотников. Предварительно, никто не пострадал», — гласит публикация чиновника.
Губернатор уточнил, что в Алексеевке обломки летательного аппарата упали на территорию предприятия. Производственные помещения получили повреждения, а также линия электропередачи. В результате на нескольких улицах нет света.



Перед этим в Минобороны докладывали, что над Ростовским и Курским регионами сбили три украинских дрона.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Пленные боевики ВСУ обращаются к Владимиру Зеленскому на фоне его решения бить по РФ американскими дальнобойными ракетами.

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«Не представляешь»: боевик ВСУ обратился к Зеленскому из-за ударов ATACMS по РФ
«РВ»: боевик ВСУ обратился к Зеленскому из-за ударов ATACMS по Брянской области
19 ноября 2024, 22:39

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Пленный боевик ВСУ, чья фамилия Мухин, взятый в плен на курском направлении, обратился к Владимиру Зеленскому из-за разрешения Вашингтона бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по России. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).
«Ты не представляешь, какой ответ последует после применения дальнобойных ракет по территории России», — произнес Мухин.

Он добавил, что массированный ответ со стороны РФ на такие шаги киевского режима ликвидирует живую силу и военную технику по всей территории страны «за исключением элитных курортов».

В МО РФ подтвердили первый удар штатовскими ATACMS по Брянщине. При этом заокеанский лидер Джо Байден отказался комментировать ситуацию вокруг дальнобойных ракет.

В МИД РФ отмечали, что читали публикации о разрешении Вашингтона бить по России, но официального подтверждения тому не было.

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ТАСС: ООН обеспокоена возможной эскалацией конфликта на Украине
19 ноября 2024, 22:05

Фото: istockphoto/Viktor Sidorov

ООН беспокоит любая напряженность конфликта на Украине, пишет ТАСС, ссылаясь на представителя международной организации Стефана Дюжаррика. В частности, он прокомментировал вопрос корреспондента о ракетном ударе боевиков ВСУ американскими ATACMS по Брянщине.
«ООН всегда выражает обеспокоенность касательно эскалации этого конфликта, самого факта, что этот конфликт продолжается, не говоря уже об эскалации», — прокомментировал Дюжаррик.
В ООН добавили, что все стороны украинского кризиса несут ответственность за то, чтобы избегать жертв среди гражданских.

Во всемирной организации не раз отмечали, что шаги киевского режима способствуют эскалации конфликта.

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«Прощай»: на Западе высказались о решении Зеленского бить ATACMS по РФ
Журналист Хинкл: решение Зеленского бить ATACMS по РФ решило его судьбу
19 ноября 2024, 22:03

Владимир Зеленский

Решение Владимира Зеленского бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по российской территории решило его судьбу, считает журналист США Джексон Хинкл. Свое мнение он высказал в соцсетях.
«Прощай, Украина. Прощай, Зеленский. Можете плакать, топать и кричать… Но не называйте ответ России «неспровоцированным», — гласит публикация.

Отмечено, что Хинкл попрощался с Зеленским по-русски. Журналист подчеркнул, что его бы не расстроило, если бы российский лидер Владимир Путин решил бы поступить с украинским руководством по своему усмотрению.

Ранее Зеленский высказался о возможности проведения выборов на Украине. Стоит отметить, что срок его полномочий истек 20 мая 2024 года.

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ВСУ атаковали завод под Воронежем
Гусев: более пяти БПЛА атаковали завод в Воронежской области
19 ноября 2024, 21:54

Фото: iStock/Gerasimov174

Более пяти украинских БПЛА атаковали завод в Воронежской области, который выпускает гражданскую продукцию, после чего произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в своем телеграм-канале. По его данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.
«Более пяти беспилотных летательных аппаратов атаковали промышленное предприятие, выпускающее исключительно гражданскую продукцию, в одном из районов Воронежской области. На предприятии произошло возгорание», — написал он.
Гусев добавил, что сейчас на месте происшествия работают пожарные расчеты и другие профильные службы.
«Ситуацию держу на личном контроле. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — подчеркнул он.
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В Минобороны доложили последние новости СВО к этому часу
Минобороны: над Ростовской и Курской областями сбили три БПЛА ВСУ
19 ноября 2024, 21:45

Фото: istockphoto/alexeynovikov

Российская противовоздушная оборона ликвидировала два дрона боевиков ВСУ над территорией Ростовской области и еще один над Курской, доложили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один — над территорией Курской области», — добавили в оборонном ведомстве.
Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года, когда боевики ВСУ усилили обстрелы мирных граждан Донбасса. В начале августа 2024 года Украина вторглась в приграничье Курской области. Боевики получили отпор от росгвардейцев, бойцов ВС РФ и пограничников. Бои в регионе идут и сейчас.

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«Хотят споров в окопах»: Зеленский оценил возможность выборов на Украине
Зеленский: сейчас выборы губительны для Украины
19 ноября 2024, 21:13

Фото: istockphoto/Cavan Images

Сейчас выборы губительны для Украины, считает Владимир Зеленский. Фрагменты выступления главы киевского режима в парламенте опубликованы в его Telegram-канале.
«Но у нас на Украине есть некоторые люди, проголодавшиеся до власти настолько, что хотят борьбы внутри нашего государства больше, чем ради государства. Хотят политических споров в окопах, как в телестудиях. Это губительно для Украины», — сказал политик.
Зеленский убежден, что после «справедливого мира» в республике состоятся «справедливые выборы».

Полномочия Зеленского истекли 20 мая этого года. Согласно конституции Украины, полномочия президента не пролонгируются автоматически, поэтому власть формально принадлежит парламенту. Однако Зеленский узурпировал власть, введя военное положение.

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Аналитик оценил возможность ядерного ответа на удары Киева ATACMS по РФ
Полетаев: применение Киевом ATACMS по РФ не даст повода к ядерному ответу
19 ноября 2024, 20:57

Фото: istockphoto/allanswart

Удары боевиков ВСУ по российским территориям с применением американских дальнобойных ракет ATACMS не обязательно приведут к ядерному ответу со стороны Москвы. Свое мнение на этот счет высказал журналистам «Ленты.ру» военный аналитик Сергей Полетаев.
Собеседник оценил возможность такого удара серьезно изменить фронтовую обстановку, но добавил, что это маловероятно. Эксперт подчеркнул, что 95% российской тыловой линии проходит по бывшим территориям Украины. Полетаев заключил, что удар по тылу на Брянщине или Курщине, даже нанесенный баллистической ракетой, «не приведет к тому, что мы начнем проигрывать».

В Минобороны РФ подтвердили первую атаку ATACMS на Брянщину. Противник выпустил шесть ракет, пять из которых сбили, а фрагменты шестой при повреждении упали на здание технического назначения.

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#ракета
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#новости
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Зеленский сделал заявление об ATACMS
Владимир Зеленский заявил о намерении использовать ракеты ATACMS
19 ноября 2024, 20:36

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Владимир Зеленский заявил о получении Киевом от западных союзников разрешения бить американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России. Его слова на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен приводит РБК-Украина.
«Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился», — сказал глава киевского режима.

Перед этим глава российского МИДа Сергей Лавров подчеркивал, что в РФ прочитали публикации о соответствующем разрешении Вашингтона, однако российская сторона пока не получила официального тому подтверждения.

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Напавшего на участника СВО в Тобольске таксиста задержали — видео
Напавший на участника СВО таксист заявил, что не угрожал бойцу
19 ноября 2024, 20:18

Фото: istockphoto/Gerasimov174

Напавший на бойца СВО таксист в Тобольске заявил, что его действия не являются угрозой. МВД опубликовало видео.
«Я бы не сказал, что это угроза», — сказал мужчина в ответ на вопрос оперативника.
Перед этим потерпевший боец СВО рассказал, что таксист приставил к его голове пистолет, заявив, что его не накажут, потому что он сможет откупиться за 50 тысяч рублей.

Кроме того, таксист сказал ветерану, что не выстрелил, потому что не хочет пачкать свой автомобиль.

«Бомбила, который приставил пистолет к его голове и рассказывал о своей ненависти к ВС РФ, в ходе угроз еще и хвастался тем, что за это ему якобы ничего не будет. Он говорил мужчине «подавать заяву», ведь все равно «через знакомых за ₽50 тыс. откупится», — писала Readovka.

В Госдуме отреагировали на инцидент, заявив, что у злоумышленника нужно проверить гражданство и право на оружие.

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