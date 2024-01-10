Группа украинских пограничников перешла на российскую сторону

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Пятеро украинских пограничников перешли на сторону российских военных. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией, Владимир Рогов.
«Брошенные командованием, видя безысходность своего положения - 10 дней без воды и еды, они сохранили себе жизнь, связавшись с Русской Армией по "Волге"», - написал Рогов в своем Telegram-канале.
Он добавил, что российская сторона укрыла сдавшихся в плен украинских военных возможного артобстрела со стороны ВСУ. Также им была предоставлена медицинская помощь и питание.
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