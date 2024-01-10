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Группа украинских пограничников перешла на российскую сторону

Рогов: Пятеро украинских пограничников перешли на сторону ВС РФ
10 января 2024, 14:39
Фото: iStock/Mariia Kokorina

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Пятеро украинских пограничников перешли на сторону российских военных. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией, Владимир Рогов.
«Брошенные командованием, видя безысходность своего положения - 10 дней без воды и еды, они сохранили себе жизнь, связавшись с Русской Армией по "Волге"», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он добавил, что российская сторона укрыла сдавшихся в плен украинских военных возможного артобстрела со стороны ВСУ. Также им была предоставлена медицинская помощь и питание.


Рогов отметил, что за последний месяц это уже вторая группа украинских пограничников, которая приняла решение сдаться в плен армии России. Он напомнил о частоте 149.200 по которой украинские военные могут вызвать Волгу и остаться живыми.

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В Британии раскрыли, к чему привели российские ракетные удары по Украине
Эксперт Меркурис: РФ нанесла колоссальный ущерб ПВО Украины ракетными ударами
10 января 2024, 15:21

Фото: iStock/vadimrysev

Британский аналитик Александр Меркурис заявил, что три массированных российских ракетных удара привели к катастрофическим последствиям для украинской ПВО. Об этом Меркурис сообщил в эфире своего YouTube-канала.
По его словам, ВС РФ нанесли сильнейший ущерб системе противовоздушной обороны, так что Западу будет крайне тяжело это исправить. Меркурис подчеркнул, что принятой тактикой российская армия осложняет жизнь промышленности Украины.

Аналитик добавил, что ракетные удары, которые наносятся по всей украинской территории, истощают способность западных союзников поддерживать Киев. Он заключил, что в США постепенно приходят к осознанию того, что российская победа неизбежна.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил в своей программе в социальной сети X, что администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит.

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В зоне СВО погиб друг Теплинского полковник ВДВ Оспанов
В зоне СВО погиб начальник бронетанковой службы ВДВ полковник Оспанов
10 января 2024, 13:50

Фото: iStock/inga

6 января в Херсонской области погиб близкий товарищ командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского начальник бронетанковой службы Воздушно-десантных войск РФ полковник Арман Оспанов. Об этом сообщает Telegram-канал «Донецк ДНР новости СВО».
Согласно сообщению, 6 января Оспанов приехал с проверкой в расположение 104-й ДШБ в район населенного пункта Казачьи Лагеря Херсонской области. Там группа военных отправилась на эвакуацию застрявшего БТР-82А. В ходе работ у БРЭМ оборвались буксировочные тросы. Тогда полковник решил лично доставить новые тросы бригаде. В какой-то момент ВСУ начали артиллерийский обстрел.

Однако по пути на место группа Оспанова попала под артиллерийский обстрел ВСУ, в ходе которого полковник погиб.

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Власти Белгорода предупредила жителей города об авиационной опасности
10 января 2024, 13:44

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

В Белгороде жителей города предупредили об авиационной опасности. Сообщение об этом Региональная служба по чрезвычайным ситуациям разослала гражданам в 13:08 по московскому времени.
Администрация просит горожан не подходить к окнам и по возможности в ближайшее время находиться в безопасных помещениях. Также не следует без крайней необходимости выходить на улицу. Данное предупреждение будет действовать в городе до тех пор, пока не последует отбоя.

Напомним, угроза ракетной опасности действует в Белгороде с 5 января. В связи с этим представители городских властей и МЧС просят горожан и гостей города по возможности не покидать помещения и держаться подальше от окон. Лучше укрыться в помещениях, где окон совсем нет. Сигнал снимается тогда, когда обстановка становится полностью безопасной. В Белгороде пока нет предпосылок к отмене авиационной и ракетной опасности.

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WSJ: ВСУ потеряли тысячи бойцов, в том числе самых опытных и мотивированных
10 января 2024, 13:22

Фото: istockphoto/JARAMA

Украина в ходе вооружённого конфликта потеряла многие тысячи военнослужащих. Особенно неприятно для ВСУ то, что в числе погибших были наиболее опытные и мотивированные бойцы.
Об этом пишут обозреватели американского издания The Wall Street Journal. В публикации также отмечается, что широко разрекламированное украинское контрнаступление, по сути, закончилось, даже не успев начаться. Сравнивая украинский конфликт с войнами прошлого, авторы материала уподобляют его Первой мировой войне с окопами, мощными линиями обороны и длительным противостоянием, а не Второй мировой войне с молниеносными танковыми ударами Гудериана и Манштейна и тактикой «блицкрига».

Ссылаясь на неназванный источник в Службе безопасности Украины (СБУ), автор статьи пишет о том, что крайне неприятным фактом для Киева является также то, что поддержка со стороны США колеблется на фоне «внутренних политических разборок».

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Украинский военный рассказал о призыве женщин в ВС Украины
РИА Новости: пленный военный ВСУ рассказал о призыве женщин до 60 лет
10 января 2024, 12:48

Фото: istock / Olga Balynska

Украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал РИА Новости про то, что в ряды ВСУ стали призывать женщин до 60 лет.

«Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. Не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины - ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — заявил Калиниченко .
Российский военный с позывным «Хазар», который работал с Калиниченко, заявил изданию, что по данным одного из пленных с того же направления, в их подразделении проходил службу 64-летний мужчина. Его поймали работники территориального центра комплектования, когда он вышел в магазин. Хазар обратил внимание, что в военкоматах Украины не смотрят на здоровье будущего штурмовика и признают годными даже тех, кто нуждается в операции.

Калиниченко также рассказал, что отношение граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому меняется в худшую сторону. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Полковник в отставке: на Украине начали шить военную форму для беременных женщин
Полковник в отставке Баранец заявил о призыве беременных в ряды ВСУ
10 января 2024, 12:44

Фото: IStock/Andrey Zhuravlev

На Украине начали шить специальную военную форму для беременных женщин. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, на такой шаг украинское руководство пошло, чтобы набрать 500 тысяч человек для начала контрнаступления.
«Здесь дело доходит до великого кощунства, поскольку в боевой строй призывается всё больше женщин, загребать решили даже беременных. Дошли до такого цинизма, что шьют форму для военнослужащих женщин со специальными послаблениям на животе и делают специальные бронежилеты, которые помогают женщине, находящейся в серьёзном положении, прикрыть животик», — сказал Виктор Баранец.
Как рассказал военный эксперт, многие ждут нового контрнаступления со стороны ВСУ 15 января. Однако Вооружённые силы Украины ещё не готовы к активным действиям.
«Противник после провала контрнаступления перешёл к обороне, перестраивает зубы дракона. Он определил пять участков, на которых выстраиваются сегодня линии обороны: три участка находятся на территории Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик, ещё два строят на белорусском направлении и приграничных с Россией областях», — добавил собеседник.
Баранец подчеркнул, что ожидать второго контрнаступления от Украины можно весной.
«Западные специалисты и честные украинские аналитики говорят, что если второй контрнаступ и будет возможен, то ближе к глубокой весне, потому что Киеву надо получить и новую партию западных вооружений, самолетов и призвать в армию 500 тысяч человек, которые необходимы для организации контрнаступления», — заключил эксперт.
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#всу
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#спецоперация
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Путин назвал задержки выплат за СВО бюрократическим сбоем
Путин пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за СВО
10 января 2024, 12:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за участие в специальной военной операции. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с представителями общественности Чукотки.
Глава государства назвал данные ситуации бюрократическим сбоем. Путин также отметил, что нужно разобраться в причине и понять, где именно сбои происходят.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. Он рассказал, что на согласование информации для начисления выплат уходят месяцы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Журналист Карлсон: США не хотят верить в победу России в конфликте на Украине
10 января 2024, 12:21

Фото: iStock/sb2010

Американский журналист Такер Карлсон заявил в своей программе в социальной сети X, что администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит.
По словам журналиста, Киев не сможет одержать победу в этом противостоянии, несмотря на колоссальные вливания Вашингтона. Карлсон подчеркнул, что у США больше нет финансовых средств, чтобы отдавать их Киеву или другим государствам.

«Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что президент пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на «столько, сколько потребуется»», — заявил журналист.

Карлсон добавил, что ВС РФ определенно превосходит украинскую армию, не только численностью, но и огромной промышленностью.

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#всу
#вс рф
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Пытаемся взять в клещи: Баранец назвал самые горячие бои на СВО в январе
Полковник в отставке Баранец назвал основные горячие точки на СВО
10 января 2024, 12:17

Фото: IStock/zim286

На большинстве участков линии боевого сопротивления российская армия прочно перехватывает инициативу и пытается уничтожить опорные пункты противника. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, наиболее горячие бои идут в Авдеевке. Здесь российская армия применяет умные бомбы «ФАБ».
«Авдеевку мы пытаемся взять в клещи и нещадно бомбим, используя ФАБы, – фугасные авиационные бомбы большой мощности. Также мы потихоньку пытаемся закрыть кольцо вокруг Авдеевки, чтобы перерезать единственную дорогу, по которой противник поставляет резервы, боеприпасы и медицинские средства», — сказал Баранец.
Ещё одна горячая точка находится на берегу Днепра — в районе Крынок. По словам полковника в отставке, противник не оставляет надежд закрепиться на плацдарме, посылает новые лодочные десанты, но ВС РФ их уничтожает.
«Хорошее продвижение в направлении Купянска, там мы неспешно, но уверенно пытаемся выковырять противника с оборонительных позиций. Идут и позиционные бои на запорожском направлении. В последнее время наша авиация начала всё больше наносить ракетные и бомбовые удары по тыловым позициям противника. Здесь мы бьём по складам с боеприпасами, по военно-промышленным предприятиям, чтобы лишить противника возможности пополнять необходимыми средствами свои войска», — заключил военный эксперт.
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#авиация
#боеприпасы
#спецоперация
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