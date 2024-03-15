Ещё 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire уничтожили над Белгородской областью

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В Белгородской области система противовоздушной обороны уничтожила еще 10 реактивных снарядов РСЗО Vampire. Об этом заявили в Минобороны РФ.
«Около 13.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир»», - говорится в сообщении российского Минобороны.
Таким образом, система ПВО уничтожила 10 реактивных снарядов в небе над Белгородской областью.
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Элина Позднякова