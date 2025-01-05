В Минобороны России высказались о новом наступлении ВСУ в Курской области

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ВСУ предприняли попытку контратаки около хутора Бердин в Курской области. Российская группировка «Север» нанесла им поражение, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
В районе 09:00 мск 5 января украинские войска предприняли попытку контратаки, целью которой была остановка наступления ВС РФ на Курском направлении. ВСУ следовали в направлении Бердина в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом.
В результате артиллерия и авиация ВС РФ нанесли им поражение. ВСУ лишились двух танков, машины разграждения и семи бронированных машин.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинских военных формирований продолжается.
Суточные потери ВСУ на Курском направлении в зоне ответственности группировки «Север» составили порядка 340 бойцов убитыми и ранеными.
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В результате артиллерия и авиация ВС РФ нанесли им поражение. ВСУ лишились двух танков, машины разграждения и семи бронированных машин.
В оборонном ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинских военных формирований продолжается.
Суточные потери ВСУ на Курском направлении в зоне ответственности группировки «Север» составили порядка 340 бойцов убитыми и ранеными.
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Анастасия Чинкова