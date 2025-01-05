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Российские войска отразили две массированные контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. В боевых действиях приняли участие подразделения группировки войск «Север».
Подробностями сражений на территории российского региона поделилась с журналистами пресс-служба министерства обороны РФ. Российские части в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырёх механизированных и четырёх десантно-штурмовых бригад ВСУ.
Кроме того, были рассеяны бригада морской пехоты и пять соединений территориальной обороны. В результате противник был отброшен в окрестностях 15-ти населённых пунктов, среди которых Малая Локня и Суджа, где ВСУ активно пытались укрепить и расширить занимаемый ими плацдарм.
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Александр Бойцов