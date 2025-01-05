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Минобороны: ВС РФ отразили две атаки штурмовиков ВСУ в Курской области

Фото: istockphoto/IherPhoto

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска отразили две массированные контратаки штурмовых групп ВСУ в Курской области. В боевых действиях приняли участие подразделения группировки войск «Север».


Подробностями сражений на территории российского региона поделилась с журналистами пресс-служба министерства обороны РФ. Российские части в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырёх механизированных и четырёх десантно-штурмовых бригад ВСУ.

Кроме того, были рассеяны бригада морской пехоты и пять соединений территориальной обороны. В результате противник был отброшен в окрестностях 15-ти населённых пунктов, среди которых Малая Локня и Суджа, где ВСУ активно пытались укрепить и расширить занимаемый ими плацдарм.

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#рф
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#курская область
Ганчев сообщил о скором окружении нескольких сёл в Харьковской области
Ганчев: ВС РФ успешно продвигаются к Купянску
05 января 2025, 14:35

Фото: iStock/vadimrysev

Российские войска активно продвигаются к Купянску. В скором времени несколько близлежащих населённых пунктов могут оказаться в окружении, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в беседе с РИА Новости.
На данном участке фронта продолжаются активные боевые действия. Расстояние до Купянска сокращается, и, исходя из оперативной обстановки, в скором времени часть близлежащих населённых пунктов может попасть под окружение ВС РФ.

Ганчев отметил, что сразу же после захода российских военных в сёла, туда приезжают сотрудники гражданской администрации, которые помогают начать выстраивание мирной жизни.

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#вс рф
#всу
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В Минобороны России высказались о новом наступлении ВСУ в Курской области
МО РФ: ВСУ предприняли попытку контратаки на Курском направлении
05 января 2025, 14:20

Фото: iStock/vladj55

ВСУ предприняли попытку контратаки около хутора Бердин в Курской области. Российская группировка «Север» нанесла им поражение, заявили в пресс-службе Минобороны РФ.
В районе 09:00 мск 5 января украинские войска предприняли попытку контратаки, целью которой была остановка наступления ВС РФ на Курском направлении. ВСУ следовали в направлении Бердина в составе двух танков, машины разграждения и 12 боевых бронированных машин с десантом.

В результате артиллерия и авиация ВС РФ нанесли им поражение. ВСУ лишились двух танков, машины разграждения и семи бронированных машин.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению украинских военных формирований продолжается.

Суточные потери ВСУ на Курском направлении в зоне ответственности группировки «Север» составили порядка 340 бойцов убитыми и ранеными.

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#минобороны рф
#вс рф
#всу
#курская область
#сво
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«Ходят в гражданском»: в ВСУ заявили о плохом отношении украинцев к людям в форме
Комбриг ВСУ Билецкий: украинцы плохо относятся к людям в военной форме
05 января 2025, 13:34

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Бойцы ВСУ боятся ходить в военной форме по улицам. Об этом сообщил командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий, слова которого приводит украинское издание «Страна.ua».
По словам комбрига, украинцы с опаской относятся людям в военной форме. В связи с этим, военные вынуждены ходить по городам в гражданской одежде, прежде всего из-за страха жителей перед сотрудниками ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине).

Ранее в этот день полковник СБУ в отставке Олег Стариков заявил, что десятая часть личного состава ВСУ дезертировала с фронта.

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Рогов: В Курахово больше нет организованного сопротивления ВСУ, идёт зачистка
05 января 2025, 13:29

Фото: istockphoto/maki_shmaki

Гарнизон Вооружённых сил Украины в Курахово на западе Донецкой Народной Республики прекратил организованное сопротивление. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В разговоре с РИА Новости он подчеркнул, что в настоящее время продолжают огрызаться только небольшие и разрозненные группы украинских боевиков. Противник полностью выбит из восточной, южной и центральной частей города. Началась зачистка кварталов жилой застройки промышленной зоны.

Курахово — город в западной части ДНР, расположенный в 46 километрах от Донецка и в 30 километрах к югу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Взятие города позволит российским войскам продвигаться дальше на запад к границе ДНР.

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#новости
#днр
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Опубликованы первые кадры нового наступления ВСУ в Курской области
05 января 2025, 13:22

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» представил первые кадры нового наступления ВСУ в Курской области.
На опубликованном видео можно наблюдать украинскую колонну военной техники, которая движется по полю и прямо на ходу производит выстрелы.

В настоящее время продолжаются боевые действия в районе хутора Бердин, к которому ВСУ вплотную подошли в воскресенье утром. Украинские войска накапливают пехоту в посадках, чтобы произвести попытку прорыва в направлении Большого Солдатского. Их бронетехника осуществляет множество рейсов, подвозя пехоту к линии фронта.

Ранее в офисе Владимира Зеленского подтвердили новое наступление ВСУ в российском регионе.

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#всу
#сво
#курская область
#вс рф
#видео
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В офисе Зеленского подтвердили новое наступление ВСУ в Курской области
«Страна»: глава офиса Зеленского Ермак подтвердил наступление ВСУ под Курском
05 января 2025, 13:03

Фото: iStock/zabelin

Глава офиса Зеленского Андрей Ермак подтвердил наступление ВСУ в Курской области. Об этом сообщает местное издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Также эту информацию подтвердил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко. Он отметил, что украинские войска совершили атаки в Курской области сразу с нескольких направлений.

Первым о наступлении ВСУ в своём Telegram-канале написал российский военкор Роман Алехин. Он отметил, что бойцы с большими потерями подошли к хутору Бердин, где сейчас начинаются боевые действия. Также он указал на попытки ВСУ укрепить Суджинский плацдарм.

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#всу
#вс рф
#курская область
#сво
#атака
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Военкор Алёхин: ВСУ предприняли новое наступление в Курской области
05 января 2025, 13:01

Фото: istockphoto/Diy13

Украинские войска предприняли попытку очередного масштабного наступления в Курской области. Бои идут в районе хутора Бердин Большесолдатского района.
Об этом сообщают российские военные корреспонденты, в том числе Роман Алёхин. По его словам, в районе атаки противник сосредоточил большое количество средств радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что в тёмное время суток ВСУ разминировали подступы к Бердину и дороги. Несмотря на то, что в украинских телеграам-каналах хутор уже «взят», на самом деле бои идут в лесополосе в окрестностях населённого пункта, подчеркнул военкор.

По мнению другого военкора Александра Сладкова, противник наступательными действиями пытается укрепить и расширить плацдарм вокруг Суджи. Он считает, что последующее наступление ВСУ может быть предпринято в сторону Курска. Либо будет предпринята попытка разрезающего удара на Обоянь, что расположена между Белгородом и Москвой.

Многие военные корреспонденты и блогеры отметили, что активизация ВСУ в Курской области совпала по времени с рядом публичных заявлений Зеленского, который, так сказать, вступил в активную фазу подготовки к инаугурации Дональда Трампа.

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#дороги
#военные
#всу
#курская область
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Spiegel: ВС РФ близки к полному взятию под контроль ДНР и ЛНР
05 января 2025, 12:59

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ продолжают продвижение вперёд и сдвигают фронт всё дальше на запад, поэтому они близки к полному освобождению территорий ДНР и ЛНР. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.
Издание сообщает, что российские войска в настоящее время с юга обходят Красноармейск (украинское название – Покровск) и близки к достижению административной границы Днепропетровской области. В ней ещё ни разу за время проведения СВО не шли наземные бои.

В материале уточняется, что ВС РФ уже близки к полному взятию под контроль ДНР и ЛНР. Причём Владимир Зеленский уже сам признал постоянное активное продвижение российских войск.

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#минобороны рф
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ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29
05 января 2025, 12:44

Фото: iStock/Dragunov1981

Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что самолёт был сбит истребительной авиацией ВКС России.

Также в сводке российского оборонного ведомства указано, что российские войска оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники в 137 районах. В результате российских ударов все цели были успешно ликвидированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вкс
#россия
#украина
#истребитель
#сво
#минобороны рф
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