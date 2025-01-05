Опубликованы первые кадры нового наступления ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» представил первые кадры нового наступления ВСУ в Курской области.
На опубликованном видео можно наблюдать украинскую колонну военной техники, которая движется по полю и прямо на ходу производит выстрелы.
В настоящее время продолжаются боевые действия в районе хутора Бердин, к которому ВСУ вплотную подошли в воскресенье утром. Украинские войска накапливают пехоту в посадках, чтобы произвести попытку прорыва в направлении Большого Солдатского. Их бронетехника осуществляет множество рейсов, подвозя пехоту к линии фронта.
Ранее в офисе Владимира Зеленского подтвердили новое наступление ВСУ в российском регионе.
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В настоящее время продолжаются боевые действия в районе хутора Бердин, к которому ВСУ вплотную подошли в воскресенье утром. Украинские войска накапливают пехоту в посадках, чтобы произвести попытку прорыва в направлении Большого Солдатского. Их бронетехника осуществляет множество рейсов, подвозя пехоту к линии фронта.
Ранее в офисе Владимира Зеленского подтвердили новое наступление ВСУ в российском регионе.
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Анастасия Чинкова