Ещё один родственник шоумена Сергея Зверева погиб в зоне СВО

25 августа 2025, 10:26

Второй племянник шоумена Сергея Зверева погиб в зоне СВО

Сергей Зверев (фото: Telegram @zverevsuperdeputat)

Известный шоумен и стилист Сергей Зверев сообщил о гибели своего второго племянника Игоря в зоне проведения СВО. Об этом артист написал в соцсетях, выразив глубокую скорбь и соболезнования семье.