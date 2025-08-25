Ещё один родственник шоумена Сергея Зверева погиб в зоне СВО
Известный шоумен и стилист Сергей Зверев сообщил о гибели своего второго племянника Игоря в зоне проведения СВО. Об этом артист написал в соцсетях, выразив глубокую скорбь и соболезнования семье.
Как сообщил Зверев в беседе с MK.ru, Игорь проходил службу в составе российской армии и был награждён Орденом Жукова за проявленное мужество и отвагу. Ранее стало известно, что Зверев уже терял одного из своих племянников в ходе СВО.
Отец погибшего, Антоний, служил настоятелем храма Святого Дмитрия Донского при войсковой части 64044 и активно поддерживал военнослужащих, регулярно посещая передовую с духовной миссией.
Сергей Зверев, ранее редко высказывавшийся по политическим вопросам, в последние месяцы всё чаще делится личными переживаниями, связанными с трагическими последствиями конфликта. Публикация о гибели Игоря вызвала волну сочувствия и поддержки со стороны подписчиков и коллег по шоу-бизнесу.
