Экипаж БТР под флагами РФ и США опроверг сообщения о своей гибели

25 августа 2025, 10:03

Фото: iStock/zim286

Экипаж трофейного БТР, который проехал в зоне проведения спецоперации на Украине под флагами России и США, жив и здоров. Военные также передали привет всем западным СМИ, которые назвали кадры с бронемашиной ИИ-фейком.





По словам российских бойцов, их задачей было разведывание пути. Тогда они предложили своему командиру использовать американский флаг, чтобы «позлить» вражескую сторону.





«Очень хороший (БТР — ред.). Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдёт», — приводит RT слова одного из членов экипажа.

«Наши бойцы и их командир передают привет всем зарубежным СМИ, которые писали о том, что БТР с флагами России и США на Запорожском направлении — дело рук ИИ. Все живы, здоровы. Ещё раз с удовольствием показали свой трофей», — написала Симоньян в Telegram-канале.

