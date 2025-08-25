Экипаж БТР под флагами РФ и США опроверг сообщения о своей гибели
Экипаж трофейного БТР, который проехал в зоне проведения спецоперации на Украине под флагами России и США, жив и здоров. Военные также передали привет всем западным СМИ, которые назвали кадры с бронемашиной ИИ-фейком.
По словам российских бойцов, их задачей было разведывание пути. Тогда они предложили своему командиру использовать американский флаг, чтобы «позлить» вражескую сторону.
«Очень хороший (БТР — ред.). Наш, конечно, получше, но этот тоже пойдёт», — приводит RT слова одного из членов экипажа.
Ролик с приветом от бойцов опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
«Наши бойцы и их командир передают привет всем зарубежным СМИ, которые писали о том, что БТР с флагами России и США на Запорожском направлении — дело рук ИИ. Все живы, здоровы. Ещё раз с удовольствием показали свой трофей», — написала Симоньян в Telegram-канале.
Напомним, ролик с трофейным БТР производства США вызвал резонанс в СМИ. Французский канал TF1 и вовсе заявил, что кадры якобы являются ИИ-фейком. Однако RT позже опубликовал и другие кадры с этой же бронемашиной.