Освобождение села Филия, сужение кольца вокруг Покровска, продвижение под Угледаром: последние новости СВО на 25 августа
По состоянию на 25 августа российские войска продолжают демонстрировать тактические успехи на ряде направлений, методично разрушая оборону противника и создавая условия для дальнейшего продвижения. ВСУ, несмотря на значительные потери и проблемы с пополнением резервов, продолжают оказывать безрезультатное сопротивление. Подробнее о ситуации в прифронтовых населенных пунктах СВО читайте в материале «Радио 1».
Сумская область
На данном направлении продолжаются тяжелые бои в районе Юнаковки, где штурмовые группы ВДВ продвигаются вглубь населенного пункта. На юго-западе подразделениями занято четыре здания с общим продвижением до 200 метров, где сейчас идёт закрепление. ВСУ, подтянув резервы, возобновили контратаки на фланги группировки «Север» с целью вернуть утраченные позиции.
Противник провел три контратаки в районах Алексеевки, Варачино и Садков, однако успеха не достиг и был вынужден отойти на исходные позиции, потеряв в ходе отражения три ББМ и два пикапа. На Теткинском и Глушковском участках фронта существенных изменений не произошло, ситуация остается стабильной.
Харьковская область
На Харьковском направлении продолжаются напряженные встречные бои. Основные события разворачиваются в районе Волчанска и в лесном массиве вблизи Синельниково, где российским подразделениям удалось добиться тактического продвижения.
В районе Волчанска, на левом берегу реки Волчья, штурмовые подразделения РФ, отразив контратаку штурмовой группы мотопехотной бригады ВСУ, смогли продвинуться вперед примерно на 100 метров и в настоящее время закрепляются на достигнутых рубежах. Одновременно с этим продолжаются тяжелые бои в лесистой местности возле Синельниково, где также отмечается продвижение.
На участке фронта Меловое-Хатнее подразделения ВС РФ, действуя вдоль лесополос, успешно продвинулись на 600 метров, улучшив свои тактические позиции. Со стороны противника на этом направлении активных контратакующих действий отмечено не было, украинские силы ограничиваются обороной.
Краснолиманское направление
На Краснолиманском направлении 25 августа 2025 года продолжаются активные боевые действия. Российские подразделения развивают наступление в районе Заречного, где им удалось продвинуться вдоль трассы в направлении Ямполя. Одновременно ведутся бои в районах Торского и Шандриголово, где ВСУ оказывают ожесточенное сопротивление, предпринимая контратаки.
Южнее, в районе Кременского леса, завершена операция по окружению украинской группировки. ВСУ несут значительные потери, их попытки выйти из окружения успеха не приносят. Российские войска используют БПЛА и артиллерию для нанесения точечных ударов по живой силе и технике противника.
Константиновское направление
Российские подразделения успешно сжимают кольцо вокруг Шахово, наступая с юго-восточного и северо-западного направлений. Это создает угрозу полного окружения украинского гарнизона в данном населенном пункте. Одновременно отмечается продвижение в районе Русина Яра и Степановки, что позволяет контролировать логистические маршруты противника и ограничивать возможности маневра ВСУ.
После освобождения Клебан-Быка российские войска полностью перекрыли пути отхода для подразделений ВСУ, оставшихся на южном берегу водохранилища. В настоящее время проводится зачистка территории от остатков украинских сил. Контроль над этим районом имеет стратегическое значение, так как он обеспечивает возможность дальнейшего наступления на Константиновку с южного направления.
Ожесточенные бои продолжаются у западной окраины Александро-Шультино и севернее, где российские силы выбивают ВСУ из района западнее канала. Одновременно на севере участка российские подразделения пробиваются к Майскому, что расширяет зону контроля и создает угрозу флангового охвата украинской группировки.
Покровское направление
В настоящее время активные боевые действия ведутся в районе Леонтовичей, Троянды, Суворово и Никаноровки. Российские войска активно штурмуют узлы сопротивления противника, расположенные на стратегически важных трассах сообщения Мирноград–Доброполье. Отмечается постепенное сужение кольца окружения вокруг Покровска.
На левом фланге наступления ВС РФ осуществляют продвижение в направлении населенного пункта Молодецкое. Продолжается расширение зоны контроля в Удачном, где под контроль российских сил перешли еще две улицы. Продвижение фиксируется также у населенного пункта Леонтовичи и на участке между селами Троянда и Шевченко.
Угледарское направление
Подразделения ВС РФ продолжают развивать успешное наступление на данном направлении. После освобождения населенного пункта Вороное штурмовые подразделения продвигаются в направлении Камышевахи, уменьшив выступ обороны противника.
Министерство обороны Российской Федерации официально подтвердило освобождение населенного пункта Филия, расположенного на правом берегу реки Волчья в Днепропетровской области. Данный успех открывает оперативные возможности для дальнейшего продвижения к стратегически важному населенному пункту Новопавловка, являющемуся крупным узлом обороны и логистики украинских формирований. До него остается около трех километров.